桌球｜梅菲打出單局限時賽史上首次147　掀史上最佳討論（有片）

說到桌球「一Cue 147」，相信很多人第一時間都會想起奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在1997年世錦賽時，以5分鐘8秒創下的史上最快紀錄，這也被廣泛認為是桌球史上最出色的表現。

不過梅菲（Shaun Murphy）日前在單局限時賽（Shoot Out）首輪打出147度，為這項賽事史上首次，由於賽制的規限性，掀起各現役球手及名宿討論：「梅菲與奧蘇利雲的147哪一個更難？」



今屆單局限時賽引起不少話題，繼香港小將廖予生（Shaun Liu）在周四（7日）創下電視轉播賽事電視轉播排名賽最年輕獲勝紀錄後，其偶像「魔術師」梅菲也以一棒147度，在這項賽事留下歷史。

梅菲在單局限時賽打出一Cue 147度，是賽事史上首次。（WST X）

單局限時賽規例：

跟傳統的英式桌球賽截然不同，除採用單局決勝制、每場比賽只有10分鐘外，球手在比賽頭5分鐘只每次有15秒時間擊球，後5分鐘則會減至10秒，否則會被判犯規扣掉5分，且每次擊球時白波都必須擊中其他球或枱邊，否則又會被罰5分或以上。



雖然第二輪被戴爾（Dominic Dale）以46：44擊敗，不過梅菲首輪留下的「魔術」仍被熱烈討論。首輪他在比賽開始僅12秒後出棒並打入第一個紅波，隨後於比賽餘下2分26秒時完成147。

據EuroSport報道，戴爾認為梅菲打出的這記147比奧蘇利雲那次更難，「因為這很大壓力，任何小失誤都會讓你斷送整場比賽，場地還會有觀眾發出的聲音，使得這一切非常不容易。」

48歲的「黃金左手」馬克威廉斯（Mark Williams）更直言：「我從40歲開始看（單局限時賽），我一直覺得要在這項賽事打出147是不可能的事，因為觀眾會發出噪音，在這樣的規則下打出這樣的成績令人難以置信。」

威廉斯表示梅菲打入的倒數第3個紅波，是他看過史上最精彩的表現之一。當時梅菲在黑波區以下旋，將白波校至攝影機左上方附近，以擊打在枱邊的紅波。雖然角度依然頗為刁鑽，但梅菲快速打入尾袋後，又將白波校至黑波區，威廉斯感嘆：「他只有10秒時間，這必須與桌球史上最出色的成就相提並論。」

馬克威廉斯感嘆，他一直認為在單局限時賽打出147度是不可能的事。

梅菲147影片（倒數第3個紅波在2分37秒）：

在15秒及10秒的出棒限制下，單局限時賽舉辦12年僅有27次一棒破百，此前單棒最高紀錄保持者是馬克艾倫（Mark Allen）的142度，他亦驚嘆梅菲的這次壯舉：「老實說這是我見過桌球界最出色的事情之一，簡直太荒謬了。」

梅菲最終以7分35秒完成147，仍遠慢於奧蘇利雲的5分8秒，因此仍有不少人持「反方」意見。「白旋風」韋德（Jimmy White）同樣認為梅菲的表現不可思議，可他依然認為奧蘇的147更出色，「因為那實在太快，還有科賓（Cliff Thorburn），因為他是第一個在世錦賽第出147的人。」

奧蘇利雲當時極速打出的147被計時為5分20秒，之後健力士世界紀錄更正為5分8秒。

韋德最後表示，在此情況下他會將梅菲的這次147放在史上第2。「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson）也認為這記147非史上最佳：「梅菲的表現很偉大，這項賽事也很有趣。但不要將在娛樂性賽事做到的事情，拿來跟在決賽以及在世錦賽做到的事情比較。」

至於梅菲本人，他表示不知道這次147會被排在第幾位，但能參與到討論之中已是一種榮幸，「我認為這該由其他人來作出排名，這真的很瘋狂，沒有人會比我更覺得驚喜。」

重溫奧蘇利雲打出的史上最快147：