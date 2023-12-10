短道速滑｜中國隊兩入籍兵男子500米領先下攬炒　北京站齊齊失金

短道速滑世界盃北京站，中國兩名入籍兵劉少昂（Shaoang Liu）及林孝埈在男子500米決賽爭冠軍，兩名中國選手一度霸佔頭兩位，有望包辦冠﹑亞軍，可惜兩人為了爭奪頭位，發生碰撞「攬炒」，最終將冠軍拱手相讓。



原籍匈牙利的華裔速滑兄弟劉少昂與劉少林，以及原籍韓國的林孝埈，三人以中國選手身份出戰短道速滑世界盃北京站，劉少昂與林孝埈攜手打入男子500米決賽，兩人甫起步即佔據首兩位，雖則兩人是隊友，但冠軍面前一樣無情講，次席的林孝埈嘗試加速爬頭，入彎時二人爭位有身體接觸，林孝埈倒地，劉少昂都失平衡，後方的選手立即爬頭。劉少昂的節奏被打亂，最後被荷蘭選手超越，最終只得第4，而林孝埈被判犯規，未能完賽，兩名中國選手在領先的大好形勢下，齊齊在主場失落金牌。

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劉少昂賽後透露，林孝埈在完賽已向他道歉，強調在短道速滑有這種身體碰撞是非常正常，而他表示與林孝埈份屬好友，大家在場上全力爭勝，沒有什麼不妥，直言隊友之間沒有心病。

縱然劉少昂賽後表示碰撞是十分平常，但微博上的網友似乎有其他意見，有網友表示劉少昂第二圈的圈速是全場最慢，直指他有刻意減速的意圖，才構成兩人之間的碰撞。另一網友翻舊賬，重提劉氏兄弟在匈牙利國家隊的爭議，曾經杯葛隊友，以及過往就中國隊的負面評論。

當然有網友希望今次只是一場意外，一眾中國隊成員以團隊行先，有關方面都需要思考如何在戰術上調整。

劉少昂。（Instagram截圖）

兩名入籍兵引起的爭議不斷，但林孝埈也是個惹火人物，他在2019年捲入醜聞，被指在韓國隊訓練時脫下男隊友的褲子，被告上法庭，雖然二判後無罪，但他難以在韓國有立足之地。這名2018平昌冬奧金牌得主決定轉籍中國，其後更多次在網上挑釁韓國網民。

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