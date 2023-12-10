英超速評｜艾馬利倒戈擊敗阿仙奴　仔細用人與越位陷阱成兩大兵器

艾馬利（Unai Emery）上年11月接掌阿士東維拉的初期，到晚上10時你會發現他的辦公室還亮着燈，過了一年，情況有點「改善」，他早上7時回到球會，晚上7時就收工了。這名西班牙名帥辛勤的回報是，維拉這一周接連擊敗曼城及阿仙奴，以35分雄踞英超第3位，而且締造主場15連勝的紀錄。



維拉隊長約翰麥甘尼（John McGinn）轉身一射，助球隊以1：0力挫「兵工廠」，但其實他在一年多前在前領隊謝拉特執教時，卻沒太多上陣機會，更差點被賣到韋斯咸；到艾馬利來到後問他最喜歡踢那個位置時，他坦言：「總之不是後備席。」

麥甘尼成為擊敗阿仙奴的功臣。（Getty Images）

麥甘尼如今不單毋須被釘在板櫈上，今季還貢獻了4個英超入球，賽季未到一半已創下職業生涯新高，但他賽後還是歸功於教練團隊，「我在歐協聯的比賽有一次同樣的機會但我用右腳射失了；我們的分析團隊之後告訴我，如果有同樣機會，應該先用右腳控球，再轉身以左腳施射，我今次真的做到了」。麥甘尼又透露，艾馬利為一場比賽最少有10名分析師會反覆地看對手的錄像，對手是曼城也好，是喜伯年也好，他也會仔細地分析。

艾馬利領軍擊敗舊東家。（Getty Images）

艾馬利除了擅長研究對手，也對麾下球員認識很深，從而發揮他們的長處，除了隊長麥甘尼外，例如中場大將杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）獲選為12碼劊子手，看中的正是他埋門冷靜的特點；艾馬利更安排了專人鍛煉杜格拉斯雷斯的角球及罰球技術。

在臨場的應變上，艾馬利也觀察入微，對阿仙奴下半場以穆沙戴亞比入替了受傷的里安拜尼，因此原本踢進攻中場的泰利文斯要移到左中場，麥甘尼改踢右中場，但泰利文斯一次回防盯人有點慢後，艾馬尼便果斷於56分鐘換走這名比利時中場。

杜格拉斯雷斯是艾馬利選定的12碼劊子手。（Getty Images）

艾馬利慣常用的陣式是4-4-2（或可說是4-4-1-1、4-5-1），陣容也不會變個翻天覆地，但其實他每一仗都有微調，例如維拉對曼城與對阿仙奴的戰術也有點不同，例如上場對曼城的進攻意欲明顯較旺盛，對阿仙奴時或許早段領先，整場也比較處於守勢。

不過，論維拉戰術上最大的改變，應是越位陷阱系統。維拉今季英超令對手越位的次數已達76次，在聯賽中排第一，近兩仗對手曼城及阿仙奴都分別墮入過5次陷阱；場均4.75次令對手「中伏」，亦冠絕歐洲五大聯賽。後衛安斯干沙（Ezri Konsa）說：「當領隊（艾馬利）到來，就開始在防線上調整，感覺真的很奇怪；過去的主帥從沒要我們這樣做（佈下越位陷阱），我們也沒試過這樣，當然我們還會犯錯，但這很正常吧，我們才剛嘗試推高防線，所以無論是越不越位，我們都準備好盡快跑回防線。」因此，你會看到一眾維拉後防不是正面向着對手，而總是打側着身子，以免越位陷阱無效要盡快回防時卻轉身不夠快，追不到對方的進攻球員。

阿仙奴多次跌入維拉的越位陷阱，停賽的阿迪達只能在看台眼睜睜看着球隊輸波。（Getty Images）

不過，艾馬利的越位陷阱不純粹是推高防線，根據媒體《The Athletic》的統計數字，維拉場均的防線離門39.2米，距離在23隊中排尾7（計兩季，所以有23隊），防線推得最高的是曼城及阿仙奴，都是44.5米；而維拉成功的越位陷阱防線平均位置，則是離門44.5米，在英超排尾6，換句話說，他們的高位防守也不是真的很高，反而很多時是透過突然壓前防線等方式來令對手越位。

艾馬利面對舊東家，以戰術擊倒了對手。（Getty Images）

當然，正如干沙所說，維拉仍會犯錯，今季便曾被紐卡素及利物浦徹底破解他們的越位陷阱戰術，遭逢慘敗，而且對阿仙奴時他們的防守也非滴水不漏，只是「兵工廠」未能把握機會而已；不過，維拉既然能進佔聯賽第3，也足證艾馬利的改革是在正確的方向。

艾馬利不像哥迪奧拿、高普或是摩連奴那樣性格鮮明，吸引着傳媒的鎂光燈，儘管是4奪歐霸錦標的名帥，似乎並沒得到足夠的注視，甚至尊重；然而他似乎沒太關心這些事，而只是專注自己的工作，「我最開心的時候，是當我周一醒來看到我們在英超聯賽榜的位置正合乎期望」，相信，艾馬利這兩天可以睡得很好，迎來歡愉的星期一。