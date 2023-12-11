西甲｜基羅納加泰打吡戰首挫巴塞升榜首　沙維：我們是發展中球隊

周日（10日）深夜的西甲上演「加泰羅尼亞打吡」，今季表現眼前一亮的基羅納，作客魯營球場以4：2力克巴塞隆拿，以行動證明誰是加泰一哥，並重返西甲榜首。巴塞主帥沙維賽後指今仗戰情均勢，基羅納值得全取3分，並直言巴塞仍然是一隊發展中的球隊。



基羅納（Girona）是今季西甲的奇兵，今季大部分留在三甲位置，更曾佔據榜首，皇家馬德里今輪賽和貝迪斯失分，是基羅納重返榜首的大好機會，但他們今輪要作客同市的巴塞隆拿，在魯營球場上演加泰羅尼亞打吡戰。

巴塞與基羅納今仗踢得開放，兩軍合共錄得46次埋門，巴塞佔其中的31次，更有11次中目標攻門，卻是先失守的一方。基羅納一次簡單的反擊，直線撕破巴塞防線，杜夫比克（Artem Dovbyk）接應隊友地波傳中，12分鐘射成1：0。巴塞隨即反撲，射手利雲度夫斯基頭槌建功，7分鐘後即追成平手。皇馬舊將米基爾古迪亞利斯（Miguel Gutiérrez）在上半場末段勁射再下一城，基羅納領先至2：1。

巴塞換邊後遲遲未能扳平，直至比賽末段，基羅納一次簡單的攻勢，從後場大腳踢前，費南迪斯（Valery Fernandez）接應二傳，再快祖利斯古迪一步，推過對方後再射死角入網，80分鐘再擴大領先優勢。即使根度簡補時階段禁區內巧妙地轉身抽射破網，但史杜安尼（Cristhian Stuani）其後再下一城，結果巴塞在主場以2：4不敵基羅納。

基羅納勝出「加泰打吡」，亦是球會史上首次擊敗巴塞隆拿，以41分﹑2分之差壓過皇馬升上榜首；巴塞則落後7分，以34分排第4。

巴塞隆拿全場錄得31次埋門，可惜僅得兩個入球，主帥沙維賽後直指進攻欠銳利，加上防守有失誤，是今仗落敗的主因，「基羅納值得今場勝仗，今仗是均勢的賽事，而細節就是定奪勝負。我們有很多攻勢，超過31次射門，但缺乏效率未能轉化成入球，防守又有失誤，而這就是今仗勝負的分野。」

巴塞在攻守上仍有進步空間，沙維坦言表現不差，但戰果卻不理想，「巴塞隆拿仍然是一隊發展中的球隊，各方面都可以做得更好，我們今仗的表現不錯，只是心態上不夠堅定，所以獲得不理想的戰果，對我們是沉重的打擊。」

（Getty Images）

基羅納再度登上榜首，主帥米歇爾依然謙虛，表示一大目標已經完成，「我們有41分，我們理論上成功護級了，提前達成了目標。若說爭標的話，言之尚早，一場一場來踢，加上長時間保持這種高水平難度很高，我們希望以歐聯席位作目標。」