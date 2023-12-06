西甲｜菲歷斯倒戈慶祝惹爭議　被馬體會球迷會列入「叛徒聯盟」

祖奧菲歷斯（Joao Felix）香港時間周一（4日）倒戈馬德里體育會射入全場唯一入球，助巴塞隆拿在主場取得3分，他站上廣告牌張開雙手慶祝一幕，成為不少體育媒體頭條。

這名外借到巴塞的葡萄牙國腳名義上仍是馬體會球員，他過去在「床單軍團」過得不如意，這記入球可說讓他盡吐烏氣，但亦引來馬體會球迷不滿，公開表示不希望再看到他穿上球隊戰衣。



菲歷斯今季初突然向巴塞示好，隨後在爭議聲中外借至巴塞。（路透社）

在2019年以1.26億歐元加盟馬體會後，祖奧菲歷斯一直未能踢出身價表現，又屢次傳出與主帥施蒙尼（Diego Simeone）不和。上季被外借至車路士後回歸，卻又遭投閒置散，開季後突然向巴塞示好，稱為該間加泰隆尼亞球會效力是其夢想，終在爭議聲中外借至巴塞。

比賽第28分鐘，菲歷斯入波後跑往場邊並跳上廣告板，向着觀眾席張開雙臂慶祝。他賽後解釋這動作並非早有預謀，但稱「這是我在今夏所經歷的一種宣洩，只有我的親人才知道我經歷了什麼。」

菲歷斯日前倒戈馬體會入波後，跳到廣告板上張開雙臂慶祝。（西甲X截圖）

在這場倒戈之前，這名葡萄牙鋒將接受ESPN訪問時曾談及施蒙尼的執教風格，他坦承自己無法適應馬體會的踢法，而且在巴塞的進攻足球中踢得更舒服，「當然更喜歡（巴塞）這種踢法，對我或是所有球員來說都一樣。」

「你問所有球員，包括馬體會的球員也一樣，你問他們會否更希望更多參與進攻，答案是肯定的。如果他們不這樣回答，那便是在講大話。」菲歷斯續說道：「所有球員肯定都想要進攻，希望控球並入波。」

菲歷斯雖暫時外借至巴塞，但他實際上還是馬體會的球員，公開稱讚聯賽對手、批評馬體會的戰術風格，還在倒戈入球後大事慶祝，他的這一連串行為立即惹來馬體會球迷的不滿。

Goal.com報道，馬德里體育會球迷會國際聯盟（International Union of Supporters Clubs of Atletico Madrid）發言人Alberto Garcia發表聲明譴責菲歷斯過去7天的言行：「現在能證明他從小時候便是巴塞球迷了，他慶祝那記入球時就像正在驚險爭冠一樣。」

祖奧菲歷斯的慶祝方式，毫無意外地惹來馬體會球迷不滿。（巴塞官網）

他又揶揄菲歷斯今季表現並不出色：「那是他今季在西甲的第2個入球，看起來他今季過得並不太好。馬體會球迷曾經對他很好，可他卻表現得忘恩負義及無禮。他為大都會球場製造出一種敵對氣氛，我們不想再看到他穿上馬體會的球衣，他不配，也不了解這間球會及球迷。」

該球迷會又在社交平台X（前稱Twitter）表示，如果這是菲歷斯的告別方式，那便祝他好運，「你將會加入由曉高山齊士（Hugo Sanchez）、高圖爾斯（Thibaut Courtois）及其他人所組成的『叛徒聯盟』。」

菲歷斯的倒戈慶祝，也被外界認為是他不會回歸馬體會的信號，但他想要永久留在巴塞並不容易。這名葡萄牙國腳今季已自願降薪以求外借，可其當初加盟「床單軍團」的轉會費高達1.26億歐元，馬體會當然不會輕易低價放人。他與馬體會的合約至2029年屆滿。

西班牙《Sport》報道，馬體會對目前24歲的菲歷斯標價7000萬歐元，巴塞雖然想留下該名2019年歐洲金童獎得主，但不願意支付如此高額的轉會費，「他們不會願意付7000萬、6000萬甚至是5000萬來留下這名葡萄牙國腳。」

外借至巴塞後，菲歷斯從不吝嗇對這間球會的喜愛之情，但他當初高價加盟馬體會，是其轉會的巨大障礙。（路透社）

專注報道巴塞消息的記者Jose Alvarez Haya，在西班牙著名電視節目El Chiringuito TV中表示，巴塞不會為菲歷斯付出超過2500萬歐元。節目中另一名《阿斯報》記者Manu Sainz亦透露，菲歷斯已不可能重返馬體會效力，目前有英超及德甲球會感興趣。