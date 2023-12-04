西甲｜祖奧菲歷斯倒戈建功　率巴塞一球挫馬體會　沙維：他很聰明

「效力巴塞隆拿係我夢想」，葡萄牙國腳祖奧菲歷斯（Joao Felix）今夏道出兒時夢想後，隨即成為今夏轉會市場的主角之一，他最終如願以償加盟巴塞，周日（3日）深夜更在主場倒戈鬥馬德里體育會，並憑他一記妙射一箭定江山，巴塞隆拿主場一球小勝對手，菲歷斯建功後跳上廣告板，展開雙臂慶祝。



巴塞隆拿主場迎戰馬德里體育會的西甲前列大戰，倒戈相向的祖奧菲歷斯披上紅黑球衣，在魯營面對舊東家。西甲甚少如英超般，為借將設下條款不容倒戈，以借將身份加盟巴塞的菲歷斯可以如常上陣，而這名葡萄牙國腳接應拉芬夏的傳送，禁區內挑射射破舊隊友奧比歷的十指關，亦是全場唯一入球，結果巴塞一球小勝馬體會。

祖奧菲歷斯妙射建功，一箭定江山。（Getty Images）

祖奧菲歷斯建功後，隨即跑往場邊並跳上廣告板，向看台展開雙臂，猶如比寧咸的招牌慶祝一樣。菲歷斯賽後解釋為何有這樣的慶祝動作，「這個慶祝動作是隨機的，亦是我在今夏所經歷的一種宣洩，只有我的親人才知道我經歷了什麼。」

當年以高價加盟馬德里體育會的祖奧菲歷斯，被指表現與身價不相符，更曾被西班牙《馬卡報》選為「全季西甲最差十一人」。被投閒置散的菲歷斯，傳出與主帥施蒙尼不和，一度被外借至車路士。借用期屆滿後，這名葡萄牙國腳只好重返馬德里，又未有其他球隊報價，他在今夏表示：「效力巴塞隆拿係我夢想」，向巴塞示好，結果大幅減薪改投魯營。

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祖奧菲歷斯建功後跳上廣告板展開雙臂。（西甲X截圖）

巴塞對馬體會前夕，祖奧菲歷斯再度變成主角，前隊友基沙文早前向西媒透露，菲歷斯在施蒙尼麾下，態度有問題，不再努力去迎合施蒙尼的風格。外界很多不同的聲音，菲歷斯卻以入球回應所有討論，「人們整個星期都在談論我，我沒有特別理會，亦不介意他們的言論，我只是做好自己。」

菲歷斯以入球回報巴塞，主帥沙維當然盛讚：「他（菲歷斯）的入球再度起了關鍵作用，他全場傾盡全力，積極回防，與簡斯路多次配合，我很滿意。」

被問及菲歷斯的慶祝動作時，沙維坦言看不見，但大讚菲歷斯的成熟處理方法，「我向他說要冷靜，否則這種額外動力會弄巧反拙，做出過火的行為，但他處理得十分好，聰明地面對一切。我看不到他的慶祝，你要問他本人（為何這樣做），但他很努力在今仗證明自己。」