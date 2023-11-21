足球｜加維確認ACL完全斷裂　FIFA保障計劃每日賠巴塞逾2萬歐元

巴塞隆拿周一（20日）晚上確認西班牙國腳中場加維（Gavi）右膝前十字韌帶完全斷裂，外側半月板亦有損傷，意味着這名小將很大機會提前「收咧」，而且無緣來年的歐國盃賽事。

對於有報道指巴塞會方指責西班牙國家隊沒有輪換加維，而且在已確定出線情況下仍派他上陣，主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）表示他為事件感心情複雜，但反擊加維受傷並非出於疲倦，而且「不是他也可能會是別人」。



在香港時間周一凌晨以3：1擊敗格魯吉亞一役，西班牙小將加維在第23分鐘以心口控高波時，突然面露痛苦地扶住膝蓋並停住腳步，當時沒有與對手有任何身體碰撞。他隨後退下火線，更因此而淚灑球場。

加維周一面對格魯吉亞一役，僅23分鐘便因傷退下火線，離場時更流下男兒淚。（路透社）

賽後有報道指初步檢查結果為「膝蓋嚴重受傷」，他在乘坐私人飛機到巴塞隆拿接受磁力共振檢查後，球會在官網宣布這名19歲小將右膝前十字韌帶（ACL）完全斷裂，並伴有外側半月板損傷，會在未來幾日內接受手術。

雖然未有明言加維具體缺陣時間，但ACL斷裂在一般情況下至少須休戰大半年，外國傳媒普遍估計他今個球季已提前結束，包括來年6至7月的歐國盃決賽周。

上輪周五（17日）面對塞浦路斯後，加維是西班牙陣中僅有兩名繼續擔任正選的球員之一，這名小將在今屆歐國盃外圍賽中出戰了全數8場比賽，《世界體育報》報道指巴塞對加維今次重傷大感不滿，指責國家隊已確定出線卻仍派他上陣。加上在賽前記者會上，西班牙主帥迪拉富安迪談到加維的體能狀態時，曾表示他非常有活力，稱「出色的球員不需要休息」。

加維（左）上輪對塞浦路斯亦為正選，兩場比賽事隔僅3天，他卻是西班牙陣中僅有兩名沒輪換的球員之一。（路透社）

英國《Metro》報道指他回應有關指責：「我理解巴塞的不滿，但不是加維的話，同樣情況也可以發生在其他球員身上。這可以發生在一場西甲賽事、訓練或是其他任何情況，有時候人們沒有意識到，當你穿上球鞋後，其實每一刻都伴隨着風險。」

迪拉富安迪續指今次事件為不幸的意外，但堅稱加維當時狀態十分完美。再被問到加維參加來年歐國盃及奧運的機會是否不大時，這名主帥表示自己甚至已沒去想關於歐國盃的事情，「恕我直言，現在我只考慮球員的健康情況。這是我（教練）生涯中心情最複雜、最苦澀及最艱難的一天。」

迪拉富安迪反擊巴塞指責，同時表示這是他教練生涯中心情最複雜一天。（Getty Images）

巴塞「因禍得福」？

雖然意外失去陣中一員中場大將，但網上有球迷專頁開玩笑指，財務狀況不佳的巴塞理應為此感到高興。因此國際足協（FIFA）在2019年設立保護球會計劃（Club Protection Programme），球員若參加國家隊賽事時受傷，並養傷超過28天，球會可以從球員受傷後第28天起獲賠償。

《世界體育報》報道指，這間西班牙球會可根據計劃內容，每日從FIFA收到約20500歐元賠償。若加維最終從12月16日起休戰半年復出，巴塞可獲超過308萬歐元；若「長唞」時間為8個月，則可拿到約432萬歐元賠償金。該計劃最長覆蓋時間為365天。據薪酬網站Capology資料，加維目前周薪約13萬歐元，即若報道屬實，今次賠償金額比其薪酬稍高。

當然，巴塞只是因為其近年不佳的財務狀況而被揶揄，年僅19歲的潛力新星重傷終究是不幸消息。而且前十字韌帶受傷，即使痊癒亦可能會減弱日後的爆發力，不知道加維本應一片光明的前途，會否因今次重傷而受到影響。

年僅19歲的加維本前途一片光明，不知會否因今次重傷大受影響。（Getty Images）

巴塞在官網的公告中亦表示加維深受球迷喜愛，明白他的受傷對球迷來說是一次沉重打擊，因此提供機會予有心球迷，以留言為該名小將送上打氣及祝福。

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