足球熱話｜雲尼斯奧斯送球衣予小球迷竟被搶　事後「補飛」獲大讚

一件偶像的球衣，說不定能為小孩子帶來巨大動力。不少球星在比賽過後，也會很主動地將球衣送給場邊的小球迷。

不過最近西甲比賽出現一宗令人詫異事件：一名雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）的小女孩球迷，本應幸運地如願得到偶像扔上觀眾席的球衣，不料眼看拿到手之際，竟被旁邊另一名成年的男球迷搶走，還「得戚」地向小女孩「曬命」，引得她失落爆喊。



皇家馬德里在周日（12日）主場以5：1擊敗華倫西亞，雲尼斯奧斯個人梅開二度。不過勝仗背後，觀眾席上卻發生一段插曲。

雲尼斯奧斯梅開二度，助皇馬以5：1大勝華倫西亞，不想勝仗背後還有一段插曲。（路透社）

當時有一名小女孩在觀眾席上，手裏拿着自製的大畫紙，上面貼有雲尼斯奧斯的照片，並寫上「雲尼斯奧斯是我的偶像」。madridistanews報道指在中場休息時，該名巴西翼鋒亦走近將球衣送上。不過由於該看台與草地有一段距離，因此雲尼斯奧斯只能將球衣扔上去。

隨後負責維持現場秩序的保安人員將被扔到地上的球衣拾起，正準備交到小女孩家人手中時，不想被旁邊的一名男球迷竟迅速搶走。

這讓小女孩的家人甚是不滿，本應夢想成真的她在搞清楚狀況後，隨即失望地哭了起來。只是那男人沒有將球衣交還予小女孩之餘，還「得戚」地向她展示球衣背面，讓她哭得更加厲害。除小女孩的家人外，其他球迷也看不過眼，走上前去要求他將球衣交予小女孩，不過「地上執到寶，問天問地攞唔到」，該男子一於懶理，與女朋友結伴離開。

該男子搶走球衣後，還「得戚」地向小女孩大曬戰利品。（X影片截圖）

本應夢想成真的小女孩無辜落淚。（X影片截圖）

該影片在網上隨即瘋傳，不少皇馬球迷的X（前稱Twitter）專頁都呼籲網民幫忙聯絡該名小女孩或其家人，同時一眾網民亦聲討該名男子：「什麼？一名成年男人在小孩面前炫耀雲尼斯奧斯的球衣？」、「應該取消他的會籍，並永久禁止他踏足球場」、「這種無恥的球迷就應該終生禁足」。

一名在馬德里電視台工作的女記者在X呼籲大家找出這名小女孩或其家人，相關照片獲皇馬球迷專頁轉發。（X圖片@AmandaMorenoGF）

隨後西班牙媒體Relevo報道指據該名小女孩及其父親透露，該男人本想將球衣歸還，但他的女朋友卻不願意這麼做，因此在影片最終可看到，兩人離場時是其女朋友拿着球衣，而且兩人似乎稍有口角。報道續指那是小女孩第一次到班拿貝球場，為此她花了數星期來準備那橫幅。

在熱心網民的幫助下，皇馬會方亦得悉今次事件，雲尼斯奧斯更向小女孩送上一條影片，片中他拿着球衣向她打招呼：「你好Adriana，我為比賽的事件感到抱歉。我會為你送上另一件簽名球衣，我們之後再見面及一起拍照吧，再見，祝妳安好。」

這名小球迷可說是因禍得福，一眾網民隨即大讚雲尼斯奧斯的暖心之舉：「我的天啊你怎麼能不喜歡他」、「多麼善良的人，感謝雲尼斯奧斯」、「偉大的球員」；不過與此同時，那兩名「兇手」亦繼續被網民聲討，有人貼出該對情侶的影片截圖，表示「現在我們需要找到他們」，並形容女方為「蠻橫無理地帶走球衣的人」、男方為「帶走球衣的老鼠」。