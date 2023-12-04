網球｜與祖高域亦師亦友　塞爾維亞新星稱霸新生代年終賽全靠前輩

每年的「ATP新生代年終賽」（ATP Next Gen Finals）是新晉球手的跳板，本年度的冠軍由梅積杜域（Hamad Medjedovic）與菲斯爭冠軍，結果梅積杜域力戰5盤下封王。

「我未打開電話，但我肯定祖高域有恭喜我！」梅積杜域賽後笑言，因為他們都是來自塞爾維亞，兩人關係匪淺，若然沒有祖高域的話，這名20歲的塞爾維亞新星如今或不能高舉獎盃。



梅積杜域全勝打入ATP新生代年終賽決賽。（Getty Images）

梅積杜域在分組賽3戰全勝，4強對手中途退賽晉級，與法國球手菲斯（Arthur Fils）爭標，力戰5盤下力克對手奪冠，這名20歲的塞爾維亞新星直言意想不到，並指今仗是硬仗。繼祖高域贏得ATP年終賽，梅積杜域成功為塞爾維亞包攬兩大年終賽錦標，他對為國達成這成就而感到自豪。

祖高域與梅積杜域不只是同鄉關係，二人更是亦師亦友，梅積杜域賽後笑言：「我未打開電話，但我肯定祖高域有恭喜我！」

梅積杜域高舉今年「小年終賽」的錦標。（Getty Images）

兩代塞爾維亞球手淵源由10年前說起

兩人的淵源，要從梅積杜域10歲生日說起。「當時我在貝爾格萊德的祖高域網球中心練習，我被帶到Novak中心，然後祖高域突然走進來，這是我們第一次見面，平時都是在電視上看見他，該次是首次看到真人，對只得10歲的我，這是人生最大的一件事。」

梅積杜域繼續他的網球路，直至2021年，祖高域向當時還是業餘球手的梅積杜域伸出援手，梅積杜域說：「他（祖高域）在經濟上支援我，無論我在生涯有什麼需要，他都會幫我，直至現在都有幫助我。」

梅積杜域與祖高域亦師亦友。（Instagram截圖）

梅積杜域的網球路有祖高域這個貴人，走少了不少冤枉路，連他父親都認證祖高域的努力，「祖高域對他（梅積杜域）盡心盡力，我記得有一次我們的對話，他向我說如何發展哈馬特（Hamad）的生涯，又介紹教練，如何把他帶到某個位置，並說服我這一切都將會發生，但我對他其中一句印象最深刻：『所有過程都需要金錢，但只要他能夠練習，其餘你都不用擔心，由我來處理。』」

祖高域一力承擔梅積杜域的訓練費用，讓他與家庭可以無後顧地發展網球事業，祖高域直言，協助有能力﹑有潛質的年青一代是他的使命。一旦梅積杜域他日成功，只要以相同方法提拔下一代，就是回報祖高域的最好方法。

不論在場內或場外，祖高域也不吝嗇向梅積杜域提供援助。（Instagram截圖）

開季前，梅積杜域不時與祖高域一同訓練，準備開季，可見兩人之間的關係。當梅積杜域與塞爾維亞名將杜洛伊基（Viktor Troicki）合作，邀請對方做教練後，他的戰績提升不少，並在2022年7月贏得生涯首個ATP挑戰賽錦標，當他打開電話，發現第一個恭賀他捧盃的，正是祖高域，「當我拿起電話，我看到他（祖高域）傳了一段超過一分鐘的錄音，他總是會鼓勵我﹑給予我建議。」

難怪當梅積杜域贏得ATP新生代年終賽冠軍後，他如此堅定地表示：「祖高域肯定有恭喜我。」