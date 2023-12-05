網球｜37歲拿度戰勝臀傷鐵定明年初回歸　換個心態迎接最後一舞

今年初的澳洲網球公開賽，「泥地王」拿度（Rafael Nadal）次圈出局後，黯然離場，賽後坦言：「我覺得自己無法走動。」令人擔心，這名西班牙名將會否就此絕跡網球場。

37歲的拿度花近一年時間休養後，日前透過社交網站宣布，鐵定在明年初的布里斯本網球賽復出。久疏戰陣的拿度直言，已經做好失敗的準備。



拿度自今年初的澳網後就養傷至今。（資料圖片／Getty Images）

今年澳網男單第二圈，拿度受臀部傷患所困，意外不敵美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）後，黯然地向球迷們揮手，不禁令人擔心，會否是「泥地王」生涯最後一次賽事。拿度其後大派定心丸，表示不會就此掛拍，希望在2024年回歸賽場。

餘下的2023年，拿度遠離球場，專心休養，直至10月，他逐漸重返網球場，近期更與港將黃澤林連續4日練波，同時顯示這名西班牙名將的傷患似乎好得七七八八。

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黃澤林早前與拿度一連四日對練。（Instagram截圖）

「是時候回歸了」

「離開巡迴賽一年後，是時候回歸了，我將會在明年1月的布里斯本網球賽復出。」拿度早前透過社交網站發布其回歸宣言，令一眾球迷相當興奮。

拿度日前再透過社交網站發文，表達即將回歸的心理狀態，他希望再度感受比賽的一切，「在一年沒有比賽後回歸，我希望一切順利，再度享受在場上比賽的感覺，重新感受緊張﹑恐懼﹑自我懷疑等。」

相隔一年再戰ATP巡迴賽，拿度表明以不同心態應戰，與當年頂峰狀態的「拿度」已有所不同，不再如以往般「Chur爆」自己，而是接受所有犯錯，「我嘗試不設任何期望，這是事實，如今已在生涯的另一階段，不可以像以往一樣不斷要求自己。萬事起頭難，需要時間來重拾節奏，若遇上任何犯錯﹑失敗都要原諒自己，無論如何，我都抱着信念堅持向前。」

拿度曾在今年中明言，2024年大有可能是他職業生涯的最後一年，他當然希望可以在無傷無病的情況下作賽，以最佳的狀態應戰。