網球｜37歲拿度戰勝臀傷鐵定明年初回歸　換個心態迎接最後一舞

撰文：趙子晉
出版：更新：

今年初的澳洲網球公開賽，「泥地王」拿度（Rafael Nadal）次圈出局後，黯然離場，賽後坦言：「我覺得自己無法走動。」令人擔心，這名西班牙名將會否就此絕跡網球場。
37歲的拿度花近一年時間休養後，日前透過社交網站宣布，鐵定在明年初的布里斯本網球賽復出。久疏戰陣的拿度直言，已經做好失敗的準備。

拿度自今年初的澳網後就養傷至今。（資料圖片／Getty Images）

今年澳網男單第二圈，拿度受臀部傷患所困，意外不敵美國球手麥當奴（Mackenzie McDonald）後，黯然地向球迷們揮手，不禁令人擔心，會否是「泥地王」生涯最後一次賽事。拿度其後大派定心丸，表示不會就此掛拍，希望在2024年回歸賽場。

餘下的2023年，拿度遠離球場，專心休養，直至10月，他逐漸重返網球場，近期更與港將黃澤林連續4日練波，同時顯示這名西班牙名將的傷患似乎好得七七八八。

拿度苦戰三盤因傷敗陣嘆精神崩潰　名宿憂泥地王將永久告別澳網
網球︱拿度因傷退出法網　預告2024年最後一年打職業賽

黃澤林早前與拿度一連四日對練。（Instagram截圖）

「是時候回歸了」

「離開巡迴賽一年後，是時候回歸了，我將會在明年1月的布里斯本網球賽復出。」拿度早前透過社交網站發布其回歸宣言，令一眾球迷相當興奮。

拿度日前再透過社交網站發文，表達即將回歸的心理狀態，他希望再度感受比賽的一切，「在一年沒有比賽後回歸，我希望一切順利，再度享受在場上比賽的感覺，重新感受緊張﹑恐懼﹑自我懷疑等。」

相隔一年再戰ATP巡迴賽，拿度表明以不同心態應戰，與當年頂峰狀態的「拿度」已有所不同，不再如以往般「Chur爆」自己，而是接受所有犯錯，「我嘗試不設任何期望，這是事實，如今已在生涯的另一階段，不可以像以往一樣不斷要求自己。萬事起頭難，需要時間來重拾節奏，若遇上任何犯錯﹑失敗都要原諒自己，無論如何，我都抱着信念堅持向前。」

拿度曾在今年中明言，2024年大有可能是他職業生涯的最後一年，他當然希望可以在無傷無病的情況下作賽，以最佳的狀態應戰。

期待再度在賽場看到激情的拿度。（資料圖片／Getty Images）
網球｜與祖高域亦師亦友　塞爾維亞新星稱霸新生代年終賽全靠前輩網球．ATP挑戰賽｜黃澤林直落兩盤惜負美國球手　無緣決賽網球．ATP挑戰賽｜黃澤林逆轉勝晉級4強　與美國球手爭入決賽網球．四日市挑戰賽｜黃澤林連挫兩日本球手晉8強　世界排名狂升網球｜黃澤林橫濱挑戰賽無緣4強　與主場球手激戰三盤飲恨台維斯盃｜祖高域回歸助塞爾維亞晉級　「寸爆」反擊英國球迷網球．橫濱挑戰賽｜黃澤林另類復仇闖8強　與日本主場球手爭晉級
拿度
網球
ATP