網球．ATP挑戰賽｜黃澤林直落兩盤惜負美國球手　無緣決賽

香港網球代表黃澤林（Coleman）今日（2日）在日本的四日市出戰ATP挑戰賽，與美國球手莫亞爭入決賽，面對這名今年曾經打入大滿貫第三圈的球手，Coleman似乎未能找到對方缺口，結果直落兩盤2：6及2：6惜敗，無緣決賽。



黃澤林上圈逆轉擊敗丹麥球手漢姆格連（August Holmgren），今年第3度打入ATP挑戰賽4強，與3號種子﹑美國球手莫亞（Michael Mmoh）爭入決賽，這名沙特阿拉伯出生的球手，今年首度全數打入所有大滿貫的主賽圈，並在澳網及美圈皆打入第三圈。

發球一向是黃澤林的得分手段，可惜今仗未能發揮優勢，全場未有任何「Aces球」，加上對方連番施壓，Coleman最終直落兩盤2：6及2：6落敗，無緣決賽，同時結束今年賽事。

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