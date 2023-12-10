英超｜曼聯大豐收後主場即慘敗　般奴開段送禮　3球淨負般尼茅夫

剛剛在英超本月最佳連中三元的曼聯，主場迎戰般尼茅夫，可惜未能延續殊榮的強勢。曼聯隊長般奴費南迪斯一次高章傳送交失波，早段已經失守，其後久攻不下，換邊後再被般尼茅夫兩個頭槌攻破，結果在奧脫福3球慘敗。



上月獲選英超最佳球員的哈利馬古尼，今仗繼續有好表現。（路透社）

曼聯周中在擊敗車路士後，打出一場士氣波，今仗鬥般尼茅夫，近期坐穩主力的哈利馬古尼與勞基梳爾扼守中路，拉舒福特繼續先列後備，前線由安東尼馬迪爾掛帥。

曼聯開段一個不留神，隊友般奴費南迪斯在後場高章交過頭波，麥湯米尼未能接應，反被般尼茅夫打反擊，前利物浦前鋒蘇蘭基接應曲克的傳中，第一時間妙射建功，曼聯意外地在開賽5分鐘已失守。

蘇蘭基妙射建功，開賽5分鐘攻破曼聯大門。（路透社）

落後的紅魔鬼佔大部分控球，同時製造不少攻勢，可惜組織愈來愈到肉時，曼聯通常就交失。獲選上月英超最佳球員的馬古尼，進攻亦有貢獻，他的拋物線頭槌逼使對方門將一手托走，已經算是有威脅的埋門。退守的般尼茅夫偶爾反擊，同樣令曼聯提心吊膽，麥湯米尼中場誤傳，蘇蘭基射門中柱，這名紅軍舊將補時再有機會，幸好有馬古尼一夫當關解決危機，曼聯半場落後一球。

換邊後的戰情與上半場相若，曼聯繼續圍攻般尼茅夫，但依然找不到缺口，主帥坦赫格中段換出表現淡靜的馬迪爾，由凱倫入替，力爭英超生涯首個入球，並協助球隊追平。曼聯久攻不下，反而再失一球，般尼茅夫的菲臘標寧接應達華尼亞的傳中，力壓梳爾頭槌攻門，角度不算刁鑽，但奧拿拿同樣未能擋出，曼聯68分鐘落後至0：2。

凱倫入替無表現的馬迪爾。（Getty Images）

奧拿拿未能擋出正中的攻門。（Getty Images）

落後兩球後，坦赫格依然無調動，防守繼續「震騰騰」，達華尼亞開出角球，剛剛入替的馬高斯辛尼斯頭槌再下一城，般尼茅夫在5分鐘連入兩球，在奧脫福遙遙領先至3球，場邊的坦赫格除了垂頭喪氣及愁眉苦臉，都沒有太多可以做。

直至78分鐘，曼聯終於再作調動，一口氣換入拉舒福特﹑伊雲斯及柏利斯迪，嘗試扭轉戰局。曼聯不單止沒甚起色，補時階段再有失誤，史尼斯泰拉送入空門，卻因手球在先被推翻，曼聯最終以0：3慘敗，亦是首次在奧脫福不敵般尼茅夫。

辛尼斯（右）頭槌再下一城，般尼茅夫在奧脫福領先至3：0。（Getty Images）

曼聯首次在奧脫福主場不敵般尼茅夫。（Getty Images）

英超周六戰果：

水晶宮 1：2 利物浦

白禮頓 1：1般尼

曼聯 0：3 般尼茅夫

錫菲聯 1：0 賓福特

狼隊 1：1 諾定咸森林

