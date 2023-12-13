曼聯歐聯出局︱加利尼維利指坦帥跟前任無分別　怨巨額增兵無成效

曼聯在必須要贏才有機會晉級的歐聯生死戰，奧脫福主場出戰0：1遭拜仁慕尼黑擊敗，在這場必須全力進攻搶分的比賽，紅魔鬼全場卻只顧防守，似乎是本末倒置，最終輸波、包尾出局。

曼聯前隊長加利尼維利（Gary Neville）批評，看不到坦赫格所做的，跟紅魔兩位前領隊蘇斯克查、摩連奴有任何分別，更直指坦帥花去4億英鎊增兵，球隊仍踢不出他心目中的風格，實在說不過去。不過他同時指出，不應在今季辭退坦帥。



領隊坦赫格無計可施，曼聯主場0：1負拜仁，歐聯包尾出局。（Getty Images）

加利尼維利比較曼聯4主帥

坦赫格上季執掌曼聯帥印，即帶來一番新氣象，英超獲第三名、重獲歐聯資格，聯賽盃奪冠，足總盃亦殺入決賽。然而去到今季，紅魔表現不進反退，「大師兄」加利尼維利在Podcast節目夥拍昔日曼聯防線隊友史譚，大談坦赫格領軍表現，「論目前整體發揮及突擊表現，我看不到坦赫格所做的，跟蘇斯克查和摩連奴有什麼分別。他們在大戰控球表現差勁，間中在作客比賽落敗。」

「我認為摩連奴和蘇斯克查的作客紀錄更佳，球隊亦能踢出他們的領軍風格。雲高爾引入荷蘭式踢法，那是阿積士的風格，但那不屬於曼聯，我不太享受。」加利尼維利指出，「至少他立即能帶來一種風格，球員亦能發揮出來」，言語之間，他似乎在批評坦赫格領軍年半尚球隊踢法尚未成形，領軍功力不如雲高爾、摩連奴和蘇斯克查三位前主帥。

曼聯歐聯分組包尾出局，球員垂頭喪氣。（Getty Images）

4億英鎊收購球員踢不出領隊風格

史譚嘗試為坦赫格開脫，指出對方只是尚未有合適球員切合他的體系，加利尼維利不以為然，畢竟兩季加起來，曼聯已花去逾4億英鎊增兵，「那很難說，我尊重他在荷蘭以及去年為曼聯所做的事，我認為他是個好教練。這一點令我很好奇，甚至曾通過視象問他：什麼時候我們才能看到昔日他為阿積士建立的風格？」

「他作出某些回應，然後提到，他永遠不會在這裏用上他帶領阿積士時的那一套。」這位曼聯前隊長對此感到震驚，「因為我看過迪沙比（白禮頓領隊）、熱刺（領隊普斯迪高古），以及他們的踢球風格。那當然也跟陣中球員有關，他在引入的球員身上投資大量金錢，但他們是否合適的球員？我的意見認為他們不是。」

加利尼維利批評坦赫格未能領曼聯發揮出風格。（Getty Images）

「辭退坦赫格的想法絕對是廢話」

加利尼維利縱對坦赫格意見多多，他在個人Podcast節目卻指，「辭退坦赫格的想法絕對是廢話」，表示曼聯持續捲入同一循環：領隊帶隊有個不錯的球季，從而獲得大量權力，當他想要某些球員時，對上沒有人監督跟他說「不」，管理層毫無力量，領隊接手並簽入他想要的球員。

「我們在雲高爾、摩連奴、蘇斯克查身上已看過，但教練和領隊並非收購部門主管，他們傾向某些可能曾合作過的球員，嘗試將他們融入一隊由其他領隊買入的球員之中。然後一班球員格格不入，更衣室氣氛變得有點不妥，當中一、兩個不咬弦，領隊於是開始有點壓力，他們通常最終會被辭退。」

他說，過去6、7、8年來已在曼聯看過很多次同樣情況，如今又再出現。加利尼維利希望坦赫格能在今季扭轉乾坤，「我們在蘇斯克查、摩連奴和雲高爾身上均已看過，不過他們不應在今季辭退坦赫格。辭退他的想法絕對是廢話，我無論如何也不會支持。」

加利尼維利重申，最大問題是坦赫格對上的球會管理層，「我知道人們說，『你不能怪責格拉沙家族』——因為10年的失敗和慘烈收購，是的，你可以！」他認為，曼聯核心問題是欠缺一位正式的收購部門主管、一個體育總監，才令球員收購工作一團糟，即將購入25%股份並接管曼聯足球部門的拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）必須處理和正視，重整球會管理架構。他期望曼聯在新領導層帶領下，終能追上其他球會，從而改善戰績和表現。