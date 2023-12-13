曼聯歐聯總結｜由上籤變魚腩　虎頭蛇尾劇本相似　奧拿拿功不抵過

曼聯在今屆歐聯分組賽慘淡收場，無論失球還是積分皆破最差紀錄，而且曼聯身處的A組並非死亡之組，甚至稱得為上籤，牌面是「兩強兩弱」的格局，怎料到最後曼聯原來是小組中的魚腩！

回顧這6場歐聯分組賽，新加盟的門將奧拿拿可謂是主角，對哥本哈根的唯一勝仗全靠他補時撲出12碼保勝局，但在其中3場失利，奧拿拿都有明顯責任，他未如理想的表現以至失誤，導致曼聯失球，功不抵過。



在這6場歐聯分組賽，奧拿拿的表現令人失望多於讚賞。（Getty Images）

曼聯以0：1不敵拜仁後，以4分排A組榜尾出局。他們成為在歐聯分組賽史上失球最多的英格蘭球隊，他們6戰失了15球，平均每場失超過兩球。

曼聯成為英超史上首支兩度在歐聯分組賽包尾的球隊，上一次是05/06球季。他們亦創球會史上在歐聯分組賽的最差成績。在05/06球季那次包尾，曼聯都有6分，主場不敗，但今次只得4分。

歐聯分組賽A組最終積分榜。（歐洲足協官網截圖）

在「後費格遜時代」，曼聯7次出戰歐聯，3次分組賽止步，而在費格遜執教曼聯生涯中，踢了18屆歐聯，亦只有3次分組賽出局。

坦赫格領軍下，曼聯創下多項歐聯「紀錄」。（Getty Images）

比起英超同儕紐卡素跌入死亡之組，與多蒙特、巴黎聖日耳門、AC米蘭大混戰，曼聯的A組應該算易踢，牌面上為「兩強兩弱」，只要對加拉塔沙雷及哥本哈根「醒醒定定」，相信就可以跟拜仁攜手晉級。結果踢完6輪，原來A組的形勢是「一強三弱」，曼聯的實力已經跌到加拉塔沙雷及哥本哈根的水平，甚至是略遜於這兩隊的魚腩。

在今屆歐聯，曼聯就像坐着一架走勢向下的過山車。第一輪負拜仁雖敗猶榮，第二輪負加拉塔沙雷出現危機，第三輪贏哥本哈根熱血反彈，第四輪負哥本哈根遺憾失利，第五輪和加拉塔沙雷陷於被動，第六輪負拜仁難創奇蹟。

以為曼聯抽到上籤，或者他們才是哥本哈根的上籤。（Getty Images）

回看這6場分組賽，見到曼聯一次又一次葬送好局，虎頭蛇尾，後勁不繼，未能將領先優勢帶到尾，成為致命傷。第二輪主場對加拉塔沙雷，曼聯憑凱倫梅開二度，兩度領先對手，結果尾段連失兩球，由贏變輸，相當打擊士氣。

第四輪作客哥本哈根，曼聯早段就由凱倫連入兩球，領先2：0，但最終踢出一場入球騷，以3：4落敗。第二輪作客加拉塔沙雷，又是近似的劇本，加拿祖及般奴費南迪斯初段建功，一度領先2：0，但在下半場中段接連失守，結果踢成3：3。

曼聯在歐聯6戰得4分，A組包尾出局。（Getty Images）

【今屆歐聯分組賽曼聯賽果】

第一輪：作客負拜仁3：4

歐聯速評｜曼聯慘負拜仁三連敗 與其怪罪奧拿拿 中場問題更堪憂

第二輪：主場負加拉塔沙雷2：3

曼聯歐聯兩連敗｜奧拿拿失誤累卡斯米路被逐 坦赫格：我會支持他

第三輪：主場勝哥本哈根1：0

曼聯歐聯力挫哥本哈根開齋 兩大箭靶變英雄 最佳球員另有其人

曼聯在今屆歐聯的唯一勝仗，主場以1：0贏哥本哈根，哈利馬古尼（左）及奧拿拿（右）是兩大贏波功臣。（資料圖片/Getty Images）

第四輪：作客負哥本哈根3：4

歐聯｜曼聯拉舒福特食身位踩腳領紅被逐 坦赫格：紅牌改變了一切

第五輪：作客和加拉塔沙雷3：3

歐聯｜曼聯憾和加拉塔沙雷 奧拿拿兩接罰球兩犯錯 坦赫格拒怪責

第六輪：主場負拜仁0：1

歐聯速評｜曼聯負拜仁出局 明明需進攻贏波 坦帥賽後卻說守得好

在第五輪曼聯作客和加拉塔沙雷，面對薛耶治兩記罰球，奧拿拿都處理得很差，兩度犯錯下兩度失守。（資料圖片/路透社）

門將奧拿拿在其中3場比賽明顯要「孭鑊」，包括首輪負拜仁3：4以及兩循環對加拉塔沙雷，一些以為他應該要救到的射門卻入網了，還有傳球失誤導致隊友被逐。雖然主場贏哥本哈根一戰，全靠奧拿拿補時撲出12碼，為曼聯保住今屆唯一的勝仗，但一場之功難抵3場之過。

此外，作客負哥本哈根3：4一戰，拉舒福特被逐相當關鍵。在11人對11人的時候，曼聯兩球領先，但在拉舒福特42分鐘領紅後，球隊完半場前連失兩球，被追平2：2，最終更加輸波。

作客哥本哈根一役，拉舒福特被爭議紅牌趕出場，成為那場比賽的轉捩點。（資料圖片/Getty Images）

在今月接下來的4場聯賽，曼聯需要連鬥利物浦、韋斯咸、阿士東維拉及諾定咸森林。對於經歷兩連敗的曼聯及坦赫格，未來4場每場都是關鍵戰，萬一連環失利或者遭逢恥辱性的大炒，都有可能令坦赫格無法以曼聯主帥的身分見到2024年的日出。