一文睇清歐霸晉級形勢　3英超隊首名晉級　利華古遜完美全勝出線

歐霸盃分組賽完成最後一個比賽日，雖然利物浦作客不敵聖基萊斯聯，但與另外兩支英超代表韋斯咸﹑白禮頓攜手首名晉級，直接躋身歐霸16強，而次名出線的球隊需要與歐聯小組第3的球隊對碰，但卻不如上季般星光熠熠，歐霸附加賽的抽籤將在下周一（18日）晚上8時舉行。



歐霸小組首名：韋斯咸﹑白禮頓﹑格拉斯哥流浪﹑阿特蘭大﹑利物浦﹑維拉利爾﹑布拉格斯拉維亞﹑利華古遜

歐霸小組次名：弗賴堡﹑馬賽﹑布拉格斯巴達﹑士砵亭﹑圖盧茲﹑雷恩﹑羅馬﹑卡拉巴克

歐聯分組賽第3名：加拉塔沙雷﹑朗斯﹑布拉加﹑賓菲加﹑飛燕諾﹑AC米蘭﹑年青人﹑薩克達

A﹑B組：英超雙雄贏波齊做首名

A組賽果：奧林比亞高斯5：2 FK TSC；韋斯咸2：0弗賴堡

B組賽果：阿積士3：1 AEK雅典；白禮頓1：0馬賽

兩隊來自英超的代表韋斯咸與白禮頓，最後一輪上演榜首之戰，若要直接取得小組首名，今仗不容有失。「鎚仔幫」由古度斯及艾華利斯各建一功，主場兩球淨勝弗賴堡；同樣主場出擊的白禮頓，祖奧柏度再做救世主，88分鐘禁區內起腳破網，絕殺馬賽，祖奧柏度更跳出廣告板與球迷們慶祝。

祖奧柏度再做救世主，白禮頓一球擊敗馬賽取得首名。（Getty Images）

C﹑D組：格拉斯哥流浪混亂中突圍 阿特蘭大﹑士砵亭攜手過關

C組賽果：阿里斯利馬素1：3布拉格斯巴達；貝迪斯2：3格拉斯哥流浪

D組賽果：捷斯托佐華0：4阿特蘭大；士砵亭3：0格拉茨

C組形勢在8組來說最混亂，貝迪斯﹑格拉斯哥流浪與布拉格斯巴達皆可爭晉級，流浪憑後備入替的基馬胡菲（Kemar Roofe）78分鐘建功奠勝，作客以3：2擊敗貝迪斯，與同樣報捷的布拉格斯巴達攜手出線，原本榜首的貝迪斯只能轉戰歐協聯。早已決定首﹑次名的D組，阿特蘭大與士砵亭齊齊贏波。

貝迪斯主場輸波，由原本的榜首跌落第3名，無緣晉級。（Getty Images）

E﹑F組：利物浦落敗照首名 維拉利爾挫雷恩直接過關

E組賽果：寧斯1：2圖盧茲；聖基萊斯聯2：1利物浦

F組賽果：彭拿典奈高斯1：2海法馬卡比；雷恩2：3維拉利爾

利物浦上輪已鎖定首名席位，今仗作客聖基萊斯聯變例行公事，派出大量副選上陣，結果以1：2落敗，而圖盧茲則以2：1力克寧斯，取得E組次名。維拉利爾在上周中的補賽賽和海法馬卡比，今輪前以2分落後榜首的雷恩，兩軍最後一輪正面交鋒，「黃色潛艇」以3：2作客力克對手，反超前雷恩以首名過關。

利物浦作客落敗依然穩奪小組首名。（Getty Images）

G﹑H組：羅馬次名晉級 利華古遜完美全勝

G組賽果：羅馬3：0舒列夫；布拉格斯拉維亞4：0塞維特

H組賽果：利華古遜5：1莫迪；卡拉巴克2：1赫根

接連失分的羅馬想爭首名，除了自己贏波都要寄望布拉格斯拉維亞失分，雖則羅馬主場以3球輕取舒列夫，可惜布拉格同樣4球大勝塞維特，羅馬只能以次名晉級，需要與歐聯第3名晉級的球隊對碰，爭入16強。至於H組，利華古遜繼續強勢，無人能敵，以5：1大勝莫迪，以完美的6戰全勝出線。