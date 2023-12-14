歐聯｜麥巴比空門不入多蒙特鐵衛獻神救　PSG 17歲新星建功做英雄

歐聯F組是今季的「死亡之組」，除了多蒙特穩奪晉級資格的多蒙特，另外一席3隊都有得爭，最後一輪的勝負都左右出線形勢。只要贏波即可晉級的巴黎聖日耳門，基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）上半場有一次打開紀錄的黃金機會，面對空門竟然不入，一旦PSG稍有差池，這名法國球星隨時成為罪人。



巴黎聖日耳門在歐聯最後一輪分組賽，只要作客擊敗多蒙特，就可以安枕無憂，毋須理會另一場的賽果直接晉級，但假若未能勝出的話，就要聽天由命。雖然多蒙特篤定晉級，但要力爭首名，所以今仗都不可鬆懈。

多蒙特與PSG今仗都不乏攻門，巴黎聖日耳門上半場有一次黃金機會，盧卡斯靴南迪斯交出長傳，麥巴比突破越位陷阱接應，轉身一控再在禁區推過多蒙特門將基哥高保（Gregor Kobel），這名法國球星面對空門，多蒙特大概輸了9成，但麥巴比的射門竟然被蘇尼（Niklas Sule）飛鏟擋出，勇救空門，麥巴比雙手抱頭，錯過了先開紀錄的大好機會。

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蘇尼（中）飛鏟勇救空門。（Getty Images）

PSG隨後繼續攻，巴高拿（Bradley Barcola）擺脫對手，禁區內起腳中柱，高路梅安尼（Randal Kolo Muani）以速度突破，半單刀下起腳又剛好柱邊出界。換邊初段，夏基美後場一次誤傳，多蒙特的富克洛（Niclas Füllkrug）在禁區內冷靜扣過對方守衛，再傳中予艾迪耶米建功，主隊51分鐘領先1：0。

PSG失守後，當時另一邊廂的紐卡素正領先AC米蘭一球，若以這比數完場，PSG將會出局，他們隨即反撲，麥巴比左路突破地波傳中，多蒙特守衛踢出不遠，年僅17歲的艾美利（Warren Zaire Emery）從後趕上，禁區頂一射省中稍為省中艾迪耶米入網，56分鐘追成1：1平手。

巴黎17歲新星艾馬利建奇功，助球隊極速追平。（路透社）

麥巴比在下半場中後段接應夏基美的妙傳，單刀射破高保的十指關，將功補過，可惜被判越位在先，兩軍最終以1：1完場。一旦紐卡素全取3分的話，PSG就無緣晉級，幸好AC米蘭末段成功絕殺，即使與PSG同得8分，但PSG對賽成績較佳，驚險力保次名出線。

麥巴比下半場食詐糊，幸好PSG都力保出線資格。（Getty Images）

蘇尼飛身勇救空門的一幕，不少網民直呼瘋狂，更直言「人生中從未看過如此精彩的救球」﹑「這是藝術」。這名28歲的德國國腳賽後表示，即使成功救空門，但都有改善的空間，「我本身以為是越位，我在防守上可以再做好一點，因為大家都知麥巴比的速度有多驚人。這個解圍看似驚人，但我只是因本能反應而舉起右腳。」