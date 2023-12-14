歐聯｜巴塞陣容賽前突然更改掀管理層不和傳聞　傳沙維帥位陷危機

巴塞隆拿在歐聯提早晉級，面對安特衛普一仗是例行公事，巴塞原本表示利雲度夫斯基在內等4名主力，將不會在今仗上陣，但巴塞竟然「彈出彈入」，其中3人皆入選大軍名單。

巴塞隆拿簡單以行程有變為由，但西班牙傳媒紛紛表示是會長拿樸達（Joan Laporta）強逼沙維變陣，二人的不和傳聞再度被炒熱，這名巴塞名宿的帥位可能陷入危機。



巴塞隆拿所在的H組形勢相對清晰，賽前巴塞憑12分排在榜首，已提前確定晉級，即使今仗2：3不敵安特衛普，都依然以較佳對賽成績首名晉級。

巴塞隆拿在西甲不敵基羅納後，宣布4名主力利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）、法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）、根度簡（Ilkay Gündogan）及朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）不會在周中出戰歐聯。

巴塞本在周一宣布利雲度夫斯基不會出戰這場歐聯賽事，但最終以正選上陣。（巴塞官網）

不過，巴塞其後「彈弓手」，除了發燒抱恙的迪莊外，另外3人均被選入24人大軍之列，利雲度夫斯基更是正選出戰，根度簡後備入替，阿拿奧祖則沒有被納入出場大名單。巴塞方面解釋，是因為行程有所改變，球會所有球員一同前往比利時，並在此戰完結後一同返回巴塞隆拿。

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今仗對安特衛普賽前，傳出巴塞管理層之間就陣容名單意見不合。（路透社）

不過，不少媒體透露，這個不是沙維的意願，而是受到會長拿樸達（Joan Laporta）在賽前的強逼而更改陣容，球會體育總監迪高（Deco）的名字亦出現在新聞之中。

主帥沙維否認有關傳聞，表示球隊陣容是由他與兩名高層的共同決定，「利雲度夫斯基來找我們，並表示他已準備好上陣，根度簡也說他沒問題。」這名巴塞名宿再補充外界傳聞給予球隊壓力，「我感覺這場比賽的準備過程中產生了很多不必要的緊張氣氛，拿樸達和迪高都對我充滿信心。今天我們聊了將近兩小時，一切都很順利。」

不過西班牙《世界體育報》指，巴塞今仗不敵小組榜尾安特衛普，除讓球會遭遇2連敗外，還失去280萬歐元的歐聯贏波獎金，這對近年陷入財困的巴塞來說自然不太理想。

《世界體育報》指，巴塞不仗不敵榜尾的安特衛普，讓球會失去280萬歐元獎金。（巴塞官網）

專門報道巴塞消息的記者艾華利斯（Jose Alvarez Haya），在西班牙著名電視節目El Chiringuito TV中表示拿樸達甚為不滿，稱這名巴塞會長在賽後逐一鼓勵各球員並與他們握手，但唯獨對沙維表現十分冷淡。

這名記者還透露，拿樸達表現出近兩年以來最大的憤怒，更暗示沙維帥位可能不保：「如果下場（17日深夜）對華倫西亞的比賽無法勝出，任何事情都有可能發生。」

不過ESPN在賽前報道，指出巴塞最近遭受的流言均為謠傳，讓利雲度夫斯基、根度簡及阿拿奧祖前往比利時是三人都同意的決定，而且形容拿樸達跟沙維關係非常好（excellent）。