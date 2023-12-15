歐霸｜雷恩補時追和一球無越位照被VAR吹走失首名　主帥：學到嘢

歐霸盃分組賽F組，關乎小組首名的一戰，作客的維拉利爾在完場前補時階段依然領先3：2，雷恩在補時11分鐘攻入追平一球，以為小組首名到手，但VAR竟然推翻入球，雷恩球員又不似有越位，原來是因為一條罰球的球例有關。



今輪前，雷恩在歐霸F組以12分高踞榜首，維拉利爾則落後2分緊隨其後，兩軍在最後一輪碰頭，只要雷恩在主場不敗，即可取得小組首名直接晉身16強的資格。

作客的「黃色潛艇」在36分鐘憑謝拉特摩蘭奴（Gerard Moreno）的12碼建功，雷恩立即由阿沙頓（Lorenz Assignon）追成平手。維拉利爾的巴塞青訓產品艾浩馬治（Ilias Akhomach）62分鐘再下一城，雷恩79分鐘先由巴拉斯扳和，黃潛的柏利祖1分鐘後再取領先。

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雷恩只需要一個入球，即可避開附加賽，所以末段全軍進攻，直至補時10分鐘，雷恩在禁區頂有一次罰球機會，由安素拿菲爾（Enzo Le Fee）主射，射門角度﹑力度兼備，可惜中楣彈出，維拉利爾一直未能解圍，雷恩左路傳中，阿沙頓在12碼點附近抽射破網，取得關鍵的3：3入球。

阿沙頓補時建功，一度以為助雷恩追成3：3。（影片截圖）

雖則入球過程看來沒有問題，又不似有雷恩球員越位，但VAR同樣介入，其後更推翻入球。球例列明，處理罰球的最後觸球者，其後再觸球就會構成犯規，換言之安素拿菲爾主射罰球後，皮球射中門楣反彈，途中沒有任何一名球員觸碰皮球，再度落在他的腳下繼續攻勢，這個情況已算犯規，縱然這明顯不是拿菲爾的主動意圖，可皆球例就是球例，他犯規在先，VAR就推翻雷恩補時的入球。

雷恩主帥祖利安史堤芬（Julien Stephan）賽後直言上了一課，「我以為只有12碼有這種規例，不可由操刀球員再觸球，原來罰球都有相同規定，最後階段就像是過山車一樣，由入球到被吹走入球。」

經過VAR審核後，最終推翻雷恩的入球。（影片截圖）

維拉利爾鐵衛恐怖意外

維拉利爾中堅加比亞（Matteo Gabbia）一次頂頭槌時，剛好艾比奧爾同時起腳，加比亞的頭部撞向隊友的膝部，更一度失去意識，其後直接送往醫院接受檢查，幸好這名意大利球員隨後在社交網站報平安，感謝大家的關心。

（X截圖）