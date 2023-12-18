英超球評｜曼聯知恥近乎勇悶和利物浦　坦帥能否將戰果轉為動力？

知恥近乎勇，可說是曼聯今場作客利物浦的最佳詮釋；上季曾在晏菲路吞了7蛋、剛於歐聯出局、傷兵滿營、隊長般奴費南迪斯停賽⋯⋯負面因素多多的「紅魔鬼」今場卻頂住了主隊的34次射門，保住1分，而且踢出高效的防守反擊，差點更爆冷贏波。當然，一場踢得出色並不等如之後一帆風順，主帥坦赫格能否藉此讓球隊重建信心、重返正軌，才是關鍵。



利物浦在主場有多厲害，毋須多說，多少名帥如費格遜、雲格及摩連奴等，都曾說在晏菲路作賽非常艱難；今季「紅軍」繼續保持地頭龍傳統，直至今仗之前的11場悉數取勝，而且除了上場4：3力挫富咸只贏一球外，其餘全數贏2球或以上，也換言之，11場全數有進帳。

今場任隊長的曼聯中場麥湯米尼身先士卒，帶領球隊打出近期少見的拼勁。（路透社）

相反，曼聯到訪晏菲路前，狀況差得不能再差，歐聯包尾出局，連歐霸資格也沒有，坦赫格的帥位危在旦夕，而且多員主將倦勤，包括近期表現優異的中堅哈利馬古尼，更甚的是，連中場大腦般奴費南迪斯也累積滿黃牌而須停賽。天時、地利、人和全部欠奉，因此賽前普遍預測「紅魔鬼」今場是輸少當贏。

然而，曼聯今場卻以一場出色表現令大部分人大跌眼鏡。首先在陣容上，由於般奴停賽，坦赫格起用了18歲的高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）夥拍蘇夫恩岩拉伯特任防中，進攻中場則由今仗戴上隊長臂章的麥湯米尼擔任，配以加拿祖與安東尼分居左右翼。防線上，伊雲斯則代替了馬古尼與華拉尼扼守中路，之前串演中堅表現不濟的勞基梳爾重返左閘。這些變化雖然可能是被迫而為，但十分適合防守反擊的戰術。

曼聯翼鋒加拿祖在一次反擊中幾乎單刀埋門，但被阿諾特從後破壞。（Getty Images）

由於般奴停賽，步大力雄的麥湯米尼可以加強球隊中場的防守能力，而將後防線拉後，兩名防中及兩翼也積極協防，也令紅軍雖然有34次埋門，但真正具威脅的攻勢卻不多，最接近打破僵局的一次可能是中堅雲迪積克的近頂卻被紅魔門將奧拿拿飛身撲出，事實上，主隊今場有8次中目標攻門，遭奧拿拿一一化解；另外華拉尼亦15次解圍及3次搶斷，在後防貢獻良多。

紅軍雖然今仗有多達34次埋門，但很多時操之過急，就算面前有離衛都勉強起腳。（路透社）

曼聯也不只是捱打，雖然控球率只得31%，但他們把握幾次能夠攻過半場的機會，製造具威脅的埋門，他們全場唯一一次中目標攻門，卻也是隨時一劍封喉的一射，是在67分鐘時出現，可是中鋒凱倫半單刀下近射，被出迎的紅軍門將艾利臣擋出。

今場曼聯最值得稱讚的是，雖然處於被動，但大部分時間都很有耐心，中後場的傳送很有目的性，就是盡快將皮球傳向兩翼，其中加拿祖一次幾乎單刀卻在起腳之際被阿歷山大阿諾特破壞，另外比賽末段奧拿拿接得皮球後便大腳傳向右翼的安東尼策動反擊，這種戰術意識及執行力，在前幾場都鮮有出現。當然，不能就此說沒有般奴在陣，曼聯的進攻表現反而更好；但只從今場觀察，眾將不再倚賴般奴「派牌」，戰術意圖更清晰，攻勢更直接，也是事實。

紅軍後衛阿諾特有一腳射門僅貼柱而出，幾乎可助球隊打破僵局。（路透社）

不過，曼聯今場最重要的轉變，是心態上的轉變，首次擔任隊長的麥湯米尼便說：「意識可能是最重要的東西，我們堅信來到這裏並要做好；而在更衣室最主要的信息便是，到場上展露出我們的風格，並盡力協助隊友。」這名暫代隊長全場跑上跑落助攻助守，身體力行下，或許也是眾將願意群策群力的理由。

坦赫格賽後亦說：「我們今場的表現非常出色，戰術執行得很好，球員們都團結一致；我唯一的批評是，當我們取得控球時要給他們更大的傷害，如果我們將其中一次機會轉化為入球，便很可能會取得勝利。」經過近4場1勝3負兼歐聯出局的頹勢，屢傳被炒的坦帥相信可以喘一口氣。

利物浦主帥高普（左）認為今場贏不到是欠運，曼聯主帥坦赫格則大讚球隊表現，而且團結一致。（Getty Images）

利物浦主帥高普賽後則表示：「如果你在英超面對着像曼聯這種級數的球隊而他們全心防守，這便不容易。我們需要取得入球，而這將改變比賽的流向，而我們確實有足夠的機會（入球的），只是有點欠運罷了。」今場最欠運的一射，應該是阿諾特於66分鐘接應沙拿橫傳在禁區頂撞射，皮球僅告貼柱而出；而其他多次埋門，與其說欠運，倒不如說紅軍眾將常常操之過急，例如他們很多時面對敵衛時仍勉強起腳，這也解釋了何以紅軍今場有13次射門是被紅魔密麻麻的防線擋出。

利物浦和波後未能保住榜首席位，17戰得38分跌落次席，以1分落後榜首的阿仙奴；曼聯雖然仍以28分排第7，但這1分對士氣的幫助相信遠勝於分數本身，且看坦帥能否將這次戰果化作重整軍容的動力，須知今季曼聯踢完一場好波，然後下一場又打回原形的狀況實屢見不鮮。