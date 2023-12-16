曼聯轉會｜雲迪碧克外借法蘭克福　暫時告別奧脫福尋覓新天地

雲迪碧克（Donny van de Beek）效力曼聯近3年半，欠缺上陣機會。「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）周六（16日）凌晨以招牌的「Here we go」表示，雲迪碧克將外借德甲法蘭克福直至2024年6月，附有1500萬歐元的非強制買斷條款，同時法蘭克福需向曼聯支付借用費。《The Athletic》報道指，曼聯已同意這筆交易，目前只待1月轉會窗開啟。



雲迪碧克在曼聯這3年半出場機會寥寥。（Getty Images）

雖然兩間球會尚未正式宣布這宗轉會消息，但不少法蘭克福球迷已湧入雲迪碧克的Instagram留言，希望這名荷蘭中場能在新球隊獲得更多上陣時間，充分感受法蘭克福的氣氛。

加盟曼聯之前，雲迪碧克為阿積士主力。（Getty Images）

26歲的雲迪碧克2020年夏天以約4400萬歐元轉會費從阿積士轉投曼聯。他於阿積士是主力之一，尤以2018/19球季的歐聯，他與年輕隊友踢出流暢地面進攻，帶領阿積士晉級4強，那場球壇青春風暴令人眼前一亮。

然而加盟曼聯後，雲迪碧克在「紅魔」首季，聯賽只曾正選上陣4次，由時任領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）到看守領隊卡域克（Michael Carrick）及蘭歷克（Ralf Rangnick），情況未見好轉，近3季英超上陣不足雙位數，今季各項賽事更只上陣2場。據Transfermarkt資料，雲迪碧克目前在轉會市場身價已下滑至1000萬歐元。

雲迪碧克在愛華頓有個好開頭，卻可惜被傷患摧毀。（Getty Images）

2022年1月，雲迪碧克被外借至愛華頓，迅速成為「拖肥糖」主力，加盟後首6場英超比賽5場正選披甲，可惜之後受大腿傷患影響，直至該季煞科戰才再次披甲。

坦赫格（Erik ten Hag）2022年接掌曼聯帥印，雲迪碧克重返「紅魔」與該阿積士年代恩師重聚，起初尚有零星後備上陣機會，但之後整季大部份時間受傷患困擾，今季更徹底成為邊緣人，英超至今16輪只踢過2分鐘，以及在聯賽盃中後備入替19分鐘。

雲迪碧克坦承有意離隊，英國《每日郵報》指他受訪時表示不後悔加盟曼聯，但認為是時候離開，尋覓上陣機會，「我在曼聯的生活過得不錯，但金錢並非我的動力，我希望每天都享受自己的工作」。

「阿積士幫」多人在曼聯重聚，但雲迪碧克依然沒有獲得太多上陣機會。（Getty Images）