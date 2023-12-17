英超｜盧頓隊長洛克爾Lockyer送院後情況穩定　7個月前亦曾暈倒

盧頓隊長洛克爾（Tom Lockyer）在周六英超聯賽盧頓主場對般尼茅夫一戰期間，沒有跟其他球員觸碰下突然倒地。他立即接受駐場醫護人員急救，兩軍球員返回更衣室，其後賽事宣告腰斬。

洛克爾及後證實心臟病發，他送院後情況穩定。他在今年5月亦曾在比賽期間暈倒球場。



盧頓隊長洛克爾。（路透社）

盧頓隊長洛克送院後情況穩定

盧頓隊長洛克爾在比賽戰至60分鐘，於中圈附近位置沒有跟其他球員碰撞下突然倒地，兩軍球員發現後立即召喚軍醫入場，盧頓主帥愛德華士（Rob Edwards）示意球員讓開，洛克爾的隊友雙手抱頭，憂心忡忡，兩軍軍醫趕快把洛克爾帶離球場急救，盧頓與般尼茅夫的球員其後一同返回更衣室。

英國《天空體育》的評述員指，般尼茅夫的醫生確認洛克爾有知覺及有反應。在香港時間00：48，賽會宣布今仗腰斬，兩軍球員隨後再步出球場，向球迷致意，大家的神情同樣憂心。盧頓事後確認，洛克爾心臟病發，送院後情況「穩定」（stable），「目前正進行相關檢查」。

盧頓隊長洛克爾倒地後，醫護人員立即為他治理。（Getty Images）

盧頓方面表示，「我們的醫護人員證實，隊長（洛克爾）在場上心臟病發，但他在擔架上被抬離場時已有知覺及反應。之後他在球場內獲進一步診治，我們再次感謝兩軍醫療團隊。」並續指，洛克爾已平安送到醫院，「我們可以向支持者確認，他情況穩定，目前正在家人陪同下接受進一步檢查。」

比賽腰斬後，盧頓及般尼茅夫球員再次步出球場，向球迷拍掌致意，兩軍球員神情同樣憂心，當中盧頓領隊艾華士（Rob Edwards）尤其激動，雙目通紅，眼泛淚光。

盧頓領隊艾華士（Rob Edwards）雙目通紅，眼泛淚光。（路透社）

今次已非洛克爾首度暈倒球場，他在今年5月亦曾在英冠升班附加賽決賽盧頓對高雲地利一仗期間暈倒送院。他隨即接受心臟心術，6月獲醫生開綠燈，准許他再次出戰。

這名盧頓隊長其後接受《BBC》訪問，表示自己已接受心臟手術，直言不會在場上發生相同情況，但他不幸在手術僅半年後，再度在場上倒下。

盧頓隊長洛克爾倒地後，醫護人員為他急救。（路透社）