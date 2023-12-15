曼聯作客利物浦　傷兵滿營多達13人避戰　傳樸達被新股東睇中

曼聯會在即將來到的星期日作客利物浦，上演英超「雙紅會」。曼聯傷兵滿營，多達13名球員可能缺陣。曾經為兩隊效力的奧雲表示，曼聯不應帶住恐懼去死守，建議他們參考熱刺作客曼城踢和3：3那場比賽。此外，英國《太陽報》披露，即將掌握曼聯足球事務的新股東拉傑夫曾與前車路士領隊樸達見面，但拉傑夫不會一掌權就炒現任曼聯領隊坦赫格。



拉傑夫即將入股曼聯。（資料圖片/路透社）

英國《太陽報》報道，即將入股曼聯的英國富翁拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）跟前車路士、白禮頓領隊樸達（Graham Potter）會面。樸達被視為下任曼聯領隊的熱門人選。拉傑夫將會以12.5億鎊收購曼聯25%的股權，獲得足球事務的話事權。

傳樸達是曼聯下任領隊的熱門。（Getty Images）

不過，《太陽報》稱，拉傑夫接掌曼聯足球事務後，不會馬上換帥。現任主帥曼聯坦赫格仍有機會向拉傑夫闡述明年夏年的組軍計劃。據報，拉傑夫入主曼聯足球部門後，不會即刻面見坦赫格，這位荷蘭籍領隊會先跟拉傑夫左右手、英力士的體育總監卑斯福（Dave Brailsford）見面。目前曼聯的管理層仍全力支持坦赫格，暫時未有帥位危機。

曼聯兩連敗，聯賽出局，但英媒稱坦赫格的帥位仍穩固。（Getty Images）

曼聯近況跌入低谷，歐聯分組賽創球會史上最差成績包尾出局，而在英超則剛被般尼茅夫大炒，現排第6位，接下來會硬撼利物浦。曼聯如今傷兵滿營，要以殘陣作客晏菲路，戰況不容樂觀。

曼聯後防主將馬古尼在歐聯受傷。（Getty Images）

根據《天空體育》消息，曼聯有多達13名球員可能無法出戰「雙紅會」，包括卡斯米路、基斯甸艾歷臣、杜維爾馬拉西亞、利辛度馬天尼斯、般奴費南迪斯、美臣蒙特、域陀連迪路夫、查頓辛祖、哈利馬古尼、勞基梳爾、安東尼馬迪爾、拉舒福特、迪亞路查奧爾。

隊長般奴費南迪斯累積滿5面黃牌，需要「坐波監」，肯定缺陣。鋒線上的馬迪爾及拉舒福特因病缺席周中的歐聯，而後防主力梳爾及馬古尼就在周中歐聯受傷，他們上陣成疑。

般奴費南迪斯停賽，不能作客利物浦。（Getty Images）

談到這場曼聯作客利物浦的比賽，曾效力這兩隊的英格蘭前鋒奧雲看淡曼聯。他說：「考慮到近況，曼聯這次去晏菲路會有點緊張。在晏菲路，他們會被捱打，曼聯過去都經歷過。與其帶住恐懼去死守，他們應該看看熱刺是怎樣應付曼城。他們制定好計劃，毫不畏懼地去作客。」

奧雲續說：「我對曼聯的憂慮是，若他們去到晏菲路輸0：2，有部分球員會覺得鬆口氣，因為不是輸0：5那樣尷尬。如果我是他們（曼聯），我會選擇一種比賽方式，堅持下去，希望會踢得好一點。」