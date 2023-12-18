英超｜阿仙奴兩球挫白禮頓中斷對手入球走勢　維拉反勝10人賓福特

阿仙奴周日（17日）在英超主場出擊對白禮頓，成功中斷對手的英超連續入球場數紀錄，以2：0全取3分。



主場出擊的阿仙奴上半場攻勢浪接浪，但白禮頓防守堅實，雖然攻勢欠奉、但「兵工廠」狂攻之下一直難以瓦解對手防線。完半場前，阿仙奴主帥阿迪達不滿三笘薰拉住布卡約沙卡，不斷揮手向球證示意，惟終遭出示今季第四面黃牌，最終球證也向三笘薰出示黃牌。

阿迪達吃人今季個人第4面黃牌。（Getty Images）

換邊後阿仙奴繼續向白禮頓施壓，但白禮頓繼續毫無懼色地在後場搓傳，52分鐘客隊一次傳失，幾乎遭加比爾馬天利尼射入，但及時閂走，不過隨後的角球更加致命，白禮頓後衛雲赫基守前柱，頭槌迎頂卻變跣後，反而助攻予尾柱的加比爾捷西斯在無壓力下頂入，打開紀錄。

加比爾捷西斯為阿仙奴取得入球。（Getty Images）

白禮頓在阿仙奴狂攻之下，64分鐘才有第一次射門，柏斯高哥斯左路傳中，軒素活特頭槌攻門太正被門將接實。82分鐘，柏斯高哥斯接應三笘薰傳中撞射，但未能命中目標。

面對白禮頓頻頻施壓，87分鐘阿仙奴終於獲得第二個入球，尼基迪亞由中路斜傳予左邊的夏維斯，此子個人突破入禁區再射入成2：0，令兵工廠壓力大減。阿仙奴最終以2：0獲勝，同時中斷白禮頓連續32場的英超最長連續入球走勢。

夏維斯為阿仙奴射入第二球。（Getty Images）

同時開賽的賓福特在主場對賽前排在第三名的阿士東維拉，雖然維拉上半場佔得上風，無論控球和射門數都佔優，卻遭賓福特在完半場前由路易斯樸達入球打開紀錄。

不過賓福特在71分鐘有賓美領紅被逐，結果未幾就遭維拉由阿歷斯摩蘭奴追平，85分鐘維拉更由奧尼屈堅斯反超前成2：1，最終全取3分，繼續向榜首球隊施壓。今仗被逐的除了賓美，維拉在補時階段也有保巴卡卡馬拉遭直接出示紅牌驅逐，整場比賽出現的牌數，更高達13個。

阿士東維拉繼續強勢。（Getty Images）

至於韋斯咸則在主場鬥狼隊，22分鐘「槌仔幫」一次成功搶斷、策動反擊便由古達斯在禁區頂一扣一射開紀錄，32分鐘同樣是成功截斷狼隊的攻勢反擊，古達斯在右路接球後突破、獨力推入禁區射成2：0。換邊後，查洛保雲在74分鐘再建一功，鎖定3：0的勝局。