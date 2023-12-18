英超｜曼聯守和利物浦防線獲英媒好評　坦赫格：為球隊而自豪

英超周日（17日）深夜上演矚目大戰「雙紅會」，狀態飄忽的曼聯作客晏菲路，加上上季的7球慘敗依然記憶猶新，外界大致上不看好紅魔鬼。今仗面對利物浦的狂轟猛炸，卻保得住清白之身，主帥坦赫格賽後表示以球隊表現為榮。



曼聯近況繼續不濟，上周在主場意外不敵般尼茅夫﹑周中歐聯出局﹑一籮籮的傷兵，還有上輪魯莽領黃「申請」停賽的隊長般奴費南迪斯，今仗造訪晏菲路，難寄予厚望外，更有機會重演上季的0：7慘案。

英超球評｜曼聯知恥近乎勇悶和利物浦 坦帥能否將戰果轉為動力？

英超11月最佳球員哈利馬古尼受傷，曼聯今仗以華拉尼夥拍伊雲斯，左﹑右兩閘由勞基梳爾及達洛治出任，奧拿拿繼續把守最後一關。陣容不整的紅魔鬼決意做好防守，即使利物浦大部分時間主導戰局，錄得近7成的控球率﹑全場34次的射門，比曼聯寥寥的6次有一大距離，最終守足全場，兩軍互交白卷。

利物浦全場34次攻勢，令曼聯防線忙得不可開交。（路透社）

英國《曼徹斯特晚報》依舊為曼聯的表現評分，猶記得今年3月潰敗予利物浦後，《曼晚》狠狠地對全隊交出1分。相比上仗，《曼晚》今仗溫和得多，整體發揮甚為滿意，全隊也在5分以上，其中防線得分更出眾，把守最後一關的奧拿拿﹑一對中路守將華拉尼與伊雲斯同獲8分，華拉尼更被稱為今仗真正的隊長，連末段兩黃一紅的達洛治亦有7分，中前場表現平平無奇，清一色獲得5分。

華拉尼獲得全場最高的8分。（Getty Images）

曼徹斯特晚報為曼聯眾將評分：



門將：奧拿拿（8分）

後衛：達洛治（7分）﹑華拉尼（8分）﹑伊雲斯（8分）﹑勞基梳爾（7分）

中場：安東尼（5分）﹑高比馬恩奴（7分）﹑蘇夫恩岩拉伯特（6分）﹑麥湯米尼（5分）﹑加拿祖（5分）

前鋒：凱倫（5分）

後備：拉舒福特（5分）﹑柏利斯迪（5分）﹑美治比（5分）



曼聯主帥坦赫格對眾將表現同樣滿意，「當球賽結束後，我在更衣室向球員已說了，我為他們的表現為榮。我賽前向他們提及上次的慘敗，上季與利物浦3度交手，我們只輸了一次。我認為今天我們證明了實力，如果我們每一場都交出相同表現，我們就是一支難以擊敗的球隊。」