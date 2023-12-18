羽毛球．年終賽｜戴資穎零期望出戰有意外收穫　陳雨菲留言祝賀

中華台北羽毛球「球后」戴資穎2023年只得兩冠，面對安洗瑩﹑陳雨菲等強手輸多贏少，戰績明顯比以往下滑，相信外界都未必視29歲的「小戴」為今年世界羽聯年終賽的奪標熱門。

戴資穎順利晉級，4強戰驚天逆轉安洗瑩，決賽又與西班牙的馬蓮力戰3局取勝，贏得生涯第4個年終賽錦標。小戴透過社交網站發表奪冠感言，原來不只是外界不看好，連她本人都不看好自己。



戴資穎在今年6月的主場台北公開賽奪冠後，戰績變得飄忽不定，不時因為傷患退賽，面對陳雨菲﹑安洗瑩﹑馬蓮等強手輸多贏少，狀態明顯有所下滑。

直至年終賽，戴資穎分組賽最後一場不敵安洗瑩，能否出線的決定權落在別人的手上，多得印尼球手東宗才可晉級。小戴4強再遇安洗瑩，決勝局曾經落後10：19，以為無望以際，小戴豈料上演一場大逆轉，末段打出12：1驚天反勝。戴資穎與馬蓮爭標，即使戰情不如4強戰般驚險，但小戴同樣是後來居上，逆轉對手封后，第4度捧走年終賽冠軍。

戴資穎生涯第4度贏得年終賽錦標。（Badminton Photo）

戴資穎的職業生涯正在倒數，珍惜每一場與高手的對決，使她堅持下去，「年終賽前都沒有接受很好的訓練，我都有心理準備發揮不會理想，小組賽依然一般，但別人給了我晉級的機會，所以我更要珍惜與強手對抗的機會，要堅持下去，為明年的奧運做更好的準備。」

羽毛球年終賽︱戴資穎膝傷中智勝對手 逆境下反勝馬蓮第四度封后

羽毛球．年終賽｜戴資穎絕地反勝安洗瑩勇闖決賽 鬥馬蓮爭第4冠

戴資穎奪冠後十分激動。（Badminton Photo）

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戴資穎零期望出戰 「完全不看好自己」

戴資穎「意外」第4度贏得年終賽後，同樣透過社交網站發文表達其感受，首先向在現場球迷致謝，感謝大家給予她的支持和鼓勵，而背後一眾的團隊成員都是功不可沒，讓她從傷膝後回復狀態。

小戴下半年起起跌跌，設下的目標未能達成，難免失望，故她對自己在年終賽都沒有寄予厚望，「完全不看好自己，認為連出小組都很困難」，戴資穎放鬆心態下應戰，反而有超出預期的成果，她謙稱幸運地晉級﹑幸運地拿下冠軍。小戴連續兩場打足3局，對29歲的她體能負荷甚大，她笑言累得不知所措，連表情控制的能力都失去了，但顧不了那麼多。

中國球手陳雨菲以東道主身份留言祝賀，「恭喜！希望你在杭州度過了愉快的一周」，而同時在印度奪冠的日本球手奧原希望亦有恭賀戴資穎。