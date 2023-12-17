羽毛球年終賽︱戴資穎膝傷中智勝對手　逆境下反勝馬蓮第四度封后

世界羽聯羽毛球年終賽女子單打決賽，由29歲的戴資穎和30歲的馬蓮（Carolina Marin）兩大球后對壘，二人即使均巔峰已過，仍憑精湛球技合演一場扣人心弦的大戰。

馬蓮頭段氣勢如虹，戴資穎看似無力還手，卻繼四強反勝安洗瑩後，再來一次逆境反擊戰，第四度贏得年終賽冠軍，獲得20萬美元冠軍獎金。



戴資穎反勝馬蓮，第四度贏得年終賽冠軍後十分激動。（Badminton Photo）

戴資穎在分組賽全靠對手東宗幫忙擊敗金佳恩，帶點幸運成份過關，她在準決賽面對21歲的安洗瑩戰至決勝局一度落後10：19，這名台灣球后距離落敗只差2分，急起直追終以22：20奇蹟反勝安洗瑩，繼去年後再闖年終賽決賽，對手馬蓮。這位西班牙名將在準決賽花上104分鐘才擊敗杭州主場出戰的中國球手陳雨菲。

兩大球后高手過招，來回球質量俱高，看得現場觀眾「嘩嘩聲」。首局初段戰成4：4後，馬蓮無論在速度、網前感覺和擊球硬度和強度均勝一籌，反觀膝部貼滿膠布的戴資穎，腳步有點慢之下，分數一下子被拉開，技術暫停落後6：11。馬蓮首局愈戰愈順，氣勢如虹，更曾因勝出一球後叫聲太大被球證勸告，馬蓮以相當輕鬆姿態以21：12先取首局。

羽毛球年終賽｜一姐安洗瑩首戰爆冷落敗 直落兩局不敵師姐金佳恩

馬蓮在年終賽決賽首局發揮暢順，氣勢一度完全壓倒戴資穎。（Badminton Photo）

次局前半段發展跟首局近似，馬蓮的扣殺、切殺、網前快攻「瓣瓣有」，盡顯決心，不同的是，這一局她在佔上風之時未能拋開比分，技術暫停時她以11：9稍為領先，但之後的形勢全面逆轉。

被迫入絕境的戴資穎，主動搶攻和調動馬蓮，一口氣連搶6分、以15：11反超前，當中包括一次37板的高速來回球。形勢逆轉之下，輪到戴資穎盡顯氣勢，接連輕鬆得分之下以21：14扳平局數。

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決勝局雙方鬥得難分難解，初段4度平手後，馬蓮一度連取3分，又被戴資穎追成９：9。追平那一分也許正是今場勝負關鍵，「小戴」腳步雖不夠馬蓮快，但勝在腦筋轉數快，一記網前反手勾對角，令馬蓮欲救無從。

這一球再次激勵戴資穎的士氣，與馬蓮搶攻頻頻得手，在12：12後連取6分，現場球迷幾乎全部支持戴資穎，歡呼和為小戴打氣聲不斷，拉開成18：12。馬蓮氣勢盡失，就算小戴在領前20：16時連失兩分，最後一分馬蓮擊球出界，戴資穎以21：18拿下決勝局，局數2：1反勝馬蓮，第四度捧起年終賽女單冠軍。

戴資穎第四度贏得羽毛球年終賽冠軍。（Badminton Photo）

戴資穎就算膝部貼滿膠布、腳步不爽，仍不惜氣力每分追球，更曾多次飛身救球倒地。就算她被馬蓮的氣勢壓倒，看似形勢一面倒之下，她依然未有放棄，不斷動腦筋尋求反擊機會，在她的堅持之下，繼準決賽絕地反勝安冼瑩，決賽對馬蓮再來一場精彩逆轉勝，盡顯一代球后大將之風。

落敗的馬蓮也十分難得，膝部兩度重創過後，今年竟全面回勇，巡迴賽4度晉身決賽獲1冠3亞，也在世錦賽和年終賽殺入決賽，可惜世錦賽不敵安洗瑩，年終賽又被戴資穎擊敗，與大賽冠軍還是只差一點點。