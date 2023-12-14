羽毛球年終賽｜鄧俊文謝影雪激戰僅負韓國「世三」組合　無緣四強

世界羽聯（BWF）年終賽，香港隊唯一代表鄧俊文／謝影雪繼續出戰混雙賽事，鄧謝配在B組次輪分組賽遇上已獲一勝的韓國組合徐承宰／蔡侑玎，鬥得難分難解，63鐘戰至決勝局最後階段才被擊敗，兩戰兩負，首度無緣在年終賽晉級。



鄧俊文／謝影雪在年終賽B組兩戰皆北，無緣四強。（Badminton Photo）

鄧俊文／謝影雪分組對手強橫，昨日首仗面對中國「世一」組合鄭思維／黃雅瓊，力戰僅敗，今仗再與世界排名第三的徐承宰／蔡侑玎鬥法。

世界排名縱有差距，鄧謝今仗跟這對韓國組合鬥得難分難解，首局一開始雙方得分已梅花間竹，3：3、5：5、7：7、8：8 四度平手；中段開始徐承宰／蔡侑玎稍稍佔優，但始終拉不開比數，往往領先兩分，又被鄧謝追至1分距離。

局尾形勢有點改變，戰至15：15時，鄧俊文／謝影雪連取兩分，當中鄧俊文屢次大板扣殺得分。港隊組合領先18：16時，鄧俊文一度精彩「四連救」，連環擋出對手扣殺，惜最終未能取分。狀態大勇的鄧俊文憑扣殺得手，這對港隊拍檔連拿3分，以21：17先取首局。

鄧俊文／謝影雪全力出戰，可惜未能獲勝。（Badminton Photo）

徐承宰／蔡侑玎落後下，次局早段已發力領先3：0，韓國組合以速度和快攻頻頻得分，拉開至10：5，鄧謝似乎未能適應，6：13追近一分後，被徐承宰／蔡侑玎連取6分，一下子拋離至19：6，並以21：13扳平局數。

決勝局鄧俊文／謝影雪重整旗鼓，謝影雪網前連番突擊成功，早段拉開6：2、11：4；徐承宰／蔡侑玎在危機中再以速度和狂攻搶分，一度追至10：12的兩分距離，關鍵時刻鄧俊文一記大斜線得分，之後再連番得手，以15：11重掌主導權。

轉捩點是14：16的時候，鄧謝幾乎已扣殺得手，不料徐承宰奮力救起並追至15：16，振奮韓國組合士氣，就算謝影雪再次網前突擊得手，港隊領先至18：16，徐承宰／蔡侑玎仍先追平18：18，鄧俊文接連兩球打失，韓國組合再拿一分、尾段連取5分下，以21：18贏得決勝局，以2：1勝出比賽。

鄧謝配在分組頭兩仗皆未得獲勝，因此在明日最後一場分組賽前，已篤定無緣晉身四強。同樣兩戰兩勝的鄭思維／黃雅瓊、徐承宰／蔡侑玎，雙雙晉級。

鄧俊文／謝影雪明日（15日）跟亦同樣兩戰皆負的另一韓國組合金元昊／鄭娜銀比拼，並非無甚可爭，他們仍要力爭小組第三名，爭取更高排名積分及獎金。小組第三獲7500分、3.25萬美元，第四為6600分及1.75萬美元。

鄧謝配曾經在2017年及2021年打入羽毛球年終賽，兩次皆從小組出線，2017年更殺入決賽。

羽毛球年終賽｜鄧俊文與謝影雪成港隊唯一希望 賽事獎金創新高

年終賽混合雙打分組形勢



A組：馮彥哲／黃東萍（中國）﹑渡邊勇大／東野有紗（日本）﹑陳堂傑／杜依蔚（馬來西亞）﹑普亞華蘭魯羅／泰拉坦娜齊（泰國）



B組：鄭思維／黃雅瓊（中國）﹑徐承宰／蔡侑玎（韓國）﹑金元昊／鄭娜銀（韓國）﹑鄧俊文／謝影雪（香港）



「鄧謝配」日前盛裝出席羽毛球年終賽歡迎晚宴，網民大讚穿上西裝的鄧俊文像機師一樣。（Badminton Photo）

2023羽毛球年終賽分組形勢：



男子單打

A組：奈良岡功大（日本）﹑石宇奇（中國）﹑安賽龍（丹麥）﹑真庭（印尼）

B組：基斯迪（印尼）﹑李詩灃（中國）﹑安頓臣（丹麥）﹑韋迪辛（泰國）



女子單打

A組：安洗瑩（韓國）﹑戴資穎（中華台北）﹑金佳恩（韓國）﹑東宗（印尼）

B組：陳雨菲（中國）﹑馬蓮（西班牙）﹑韓悅（中國）﹑張蓓雯（美國）



男子雙打

A組：梁偉鏗／王昶（中國）﹑謝定峰／蘇偉譯（馬來西亞）﹑劉雨辰／歐烜屹（中國）﹑保木卓朗／小林優吾（日本）

B組：艾費恩／艾迪安圖（印尼）﹑姜敏赫／徐承宰（韓國）﹑艾斯特普／拉斯姆臣（丹麥）﹑莫拉拿／菲克利（印尼）



女子雙打

A組：陳清晨／賈一凡（中國）﹑松本麻佑／永原和可那（日本）﹑阿比恩尼／拉瑪丹蒂（印尼）﹑劉聖書／譚寧（中國）

B組：白荷娜／李紹希（韓國）﹑松山奈未／志田千陽（日本）﹑Jongkolphan Kititharakul／Rawinda Prajongjai（泰國）﹑金昭映／孔熙容（韓國）

