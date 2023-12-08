羽毛球｜印度大師賽酒店問題多多　水喉噴黃泥水　球員苦中作樂

印度正上演BWF古瓦哈提（Guwahati）大師賽，而一眾參賽球員在社交網站拍下驚人一幕，從水喉中出現黃泥水，有球員笑問：「有人想要免費涼茶嗎？」同樣顯出他們的無奈。



印度古瓦哈提大師賽是BWF巡迴賽超級100級別的賽事，加上臨近年尾，像是香港﹑中國﹑日本等球手都未有前往印度，今次主要有主場的印度球手，以及部分來自印尼﹑馬來西亞及新加坡等東南亞球手參賽。

馬來西亞球手宋侞紋。（Instagram截圖）

一眾馬來西亞球手宋侞紋﹑雷聲豪﹑吳蔚昇早前接連發布限時動態，拍下驚人的一幕。在他們下榻的酒店，當他們一開洗手間內的水龍頭時，水喉就持續噴出黃泥水，就像香港的大廈洗完水缸一樣，但通常稍後片刻就會好轉，由混濁慢慢變回清徹，在印度的都有變化，卻是由泥黃色變成較淺的黃色。

看到如此混濁的水，一眾球手們只好苦中作樂，馬來西亞男單球手宋侞紋影着洗手盆，並說：「幻想下想呢啲水沖涼或者擦牙。」其後再打趣地表示：「免費無限供應涼茶，有無人想要？」

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網民們看到印度如此惡劣的環境，笑言當地的污水是咖啡，以咖啡來刷牙﹑洗臉，這種待遇連歐美國家都做不了，更有網民道出重點：「先不談含金量，含史（屎）量倒是第一」，直斥印度的衛生問題。

這間名為「Ghar 365 Residency」的酒店似乎不止有食水的問題，住在同一酒店的新加坡球手陳薇涵表示，酒店沒有熱水供應，要先煲水並放在水桶內沖涼，而酒店的供電亦十分穩定，多次斷電。

新加坡球手陳薇涵（左）表示入住的酒店問題多多。（Instagram截圖）

作客印度往往是一場硬仗，正如港足上年在印度出戰亞洲區外圍賽，港隊成員黃威直言印度之旅十分艱辛，當地環境十分惡劣，就算用樽裝水擦牙洗臉，他都肚瀉了3次，更有隊友半場休息趕去洗手間。

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