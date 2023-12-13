羽毛球年終賽｜鄧俊文謝影雪力戰負世一組合　明鬥韓國組合爭出線

世界羽聯（BWF）年終賽，混雙組合鄧俊文／謝影雪成為香港隊唯一代表，鄧謝配在B組首戰即要硬撼來自中國的「世一」組合鄭思維／黃雅瓊，二人毋懼對手排名，甫開賽一度領前8：2。

即使中國組合之後一路追上，鄧謝配仍一路奮戰，與鄭思維／黃雅瓊周旋到底。



鄧俊文／謝影雪在年終賽B組首戰即要硬撼來自中國的「世一」組合鄭思維／黃雅瓊。（Badminton Photo）

鄧俊文／謝影雪首局開局甚順，謝影雪網前連番得手，初段一度領先8：2。中國組合落後下隨即改變打法，黃雅瓊的精彩表現，旋即連追5分。

之後雙方打成9：9，中國組合連拿兩分，又被鄧謝追至11：11；鄭思維／黃雅瓊在中段成功將比數拉開至17：12，鄧謝力追不果，17：21先失首局。

黃雅瓊在落後下變招甚快，與拍檔鄭思維擊敗鄧俊文／謝影雪。（Badminton Photo）

次局發展跟首局類似，鄧俊文／謝影雪初段以10：4領先，中國組合一步步從後趕上，至局中追至13：13平手後，再次反超前。

尾段鄧謝奮力狂追至17：19，鄧俊文盡力追球飛出場區，仍未能改變戰局，鄭思維／黃雅瓊技高一籌再拿兩分，再勝一局21：17終結賽事。

年終賽強手林立，無論分組如何都是硬仗連場，鄧謝配被編入B組，同組除今仗擊敗他們的世界排名第一組合鄭思維／黃雅瓊，還有兩對韓國組合徐承宰／蔡侑玎、金元昊／鄭娜銀。

小組4對組合，頭兩名可晉身準決賽，鄧俊文／謝影雪明日（14日）遇上徐承宰／蔡侑玎，周五（15日）跟金元昊／鄭娜銀比拼，力爭出線。

鄧俊文／謝影雪賽後與對手鄭思維／黃雅瓊惺惺相惜。（Badminton Photo）

鄧謝配曾經在2017年及2021年打入羽毛球年終賽，兩次皆從小組出線，2017年更殺入決賽，可惜不敵鄭思維／陳清晨，屈居亞軍。

羽毛球年終賽｜鄧俊文與謝影雪成港隊唯一希望 賽事獎金創新高

年終賽混合雙打分組形勢



A組：馮彥哲／黃東萍（中國）﹑渡邊勇大／東野有紗（日本）﹑陳堂傑／杜依蔚（馬來西亞）﹑普亞華蘭魯羅／泰拉坦娜齊（泰國）



B組：鄭思維／黃雅瓊（中國）﹑徐承宰／蔡侑玎（韓國）﹑金元昊／鄭娜銀（韓國）﹑鄧俊文／謝影雪（香港）



「鄧謝配」日前盛裝出席羽毛球年終賽歡迎晚宴，網民大讚穿上西裝的鄧俊文像機師一樣。（Badminton Photo）

2023羽毛球年終賽分組形勢：



男子單打

A組：奈良岡功大（日本）﹑石宇奇（中國）﹑安賽龍（丹麥）﹑真庭（印尼）

B組：基斯迪（印尼）﹑李詩灃（中國）﹑安頓臣（丹麥）﹑韋迪辛（泰國）



女子單打

A組：安洗瑩（韓國）﹑戴資穎（中華台北）﹑金佳恩（韓國）﹑東宗（印尼）

B組：陳雨菲（中國）﹑馬蓮（西班牙）﹑韓悅（中國）﹑張蓓雯（美國）



男子雙打

A組：梁偉鏗／王昶（中國）﹑謝定峰／蘇偉譯（馬來西亞）﹑劉雨辰／歐烜屹（中國）﹑保木卓朗／小林優吾（日本）

B組：艾費恩／艾迪安圖（印尼）﹑姜敏赫／徐承宰（韓國）﹑艾斯特普／拉斯姆臣（丹麥）﹑莫拉拿／菲克利（印尼）



女子雙打

A組：陳清晨／賈一凡（中國）﹑松本麻佑／永原和可那（日本）﹑阿比恩尼／拉瑪丹蒂（印尼）﹑劉聖書／譚寧（中國）

B組：白荷娜／李紹希（韓國）﹑松山奈未／志田千陽（日本）﹑Jongkolphan Kititharakul／Rawinda Prajongjai（泰國）﹑金昭映／孔熙容（韓國）

