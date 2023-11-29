羽毛球年終賽｜鄧俊文與謝影雪成港隊唯一希望　賽事獎金創新高

世界羽聯年終賽將在12月13至17日於中國杭州舉行，每個項目只有8個名額，混雙組合鄧俊文/謝影雪成為唯一參賽的香港代表。至於中國隊就滿額參賽，每項皆能派出兩人或兩隊。

據賽會資料，今屆年終賽總獎金250萬美元，創歷來新高。混雙冠軍可獲21萬美元，折合約164萬港元。若果在分組賽敬陪末席，亦可獲1.75萬美元（13.6萬港元）獎金。



在年終賽，5個單項各有8個參賽名額，根據年終總決賽積分排名確定資格。每個成員協會每個單項最多有兩名或兩對球員參賽，世錦賽冠軍直接獲得參賽資格。本月26日中國大師賽結束後，所有名額已定，世界羽聯昨日發文正式公布所有參賽者。

奈良岡功大將出戰年終賽。（Badminton Photo）

男單方面，積分排名最高的是日本球手奈良岡功大，印尼名將基斯迪（Jonatan Christie）位列第2，中國隊的石宇奇、李詩灃分列第3和第4。港將伍家朗及李卓耀未能參賽。

女單方面，中國隊入圍的是剛剛在中國大師賽上分別獲冠、亞軍的陳雨菲及韓悅。對於在家鄉打比賽，陳雨菲表示很開心：「主場作戰感覺非常親切，會更加享受比賽本身和現場的觀賽氛圍。相比之前幾次參加年終總決賽，感覺自己越來越成熟了，會更冷靜地去準備。我會全力以赴。」

安洗瑩是今年表現最突出的女球手。（新華社）

女單積分最高的是韓國名將安洗瑩。她今季10次打入世界巡迴賽決賽，奪得8個冠軍，還在世錦賽封后。日本名將山口茜、中國台北球手戴資穎、西班牙的里約奧運冠軍馬蓮（Carolina Marin）也入圍了年終賽，但山口茜或將因傷缺席。

3個雙打項目的積分榜首名均為中國隊組合，馮彥哲/黃東萍和鄭思維/黃雅琼更是高踞混雙積分榜前兩名。此外，梁偉鏗/王昶和劉雨辰/歐烜屹將參加男雙比賽；女雙方面，入圍的中國組合是陳清晨/賈一凡和劉聖書/譚寧。

鄧俊文／謝影雪在亞運後又到杭州比賽，這次參加年終賽。（資料圖片／趙子晉攝）

港隊的鄧俊文/謝影雪以積分排名第7位出戰年終賽，他們是今屆年終賽的唯一港隊代表。鄧俊文/謝影雪在上月底的法國公開賽得亞軍，接着在今月初的德國HYLO羽毛球公開賽奪冠，自2019年以來，這對香港混雙組合再嚐BWF巡迴賽冠軍滋味。雖然他們在日本大師賽首圈止步，但在月底的中國大師賽打入4強，夠分打年終賽。兩人目前的世界排名已回升至第11位，最高曾上到2018年6月的第2位。

今屆年終賽獎金豐厚，總額達250萬美元。男單及女單冠軍可獲20萬美元，而男雙、女雙及混雙冠軍就分別每對得21萬美元。5個項目的亞軍及4強獎金則一樣，分別是10萬及5萬美元。未能從分組賽出線亦有獎金，單打及雙打小組排名第3可獲2.75萬及3.25萬美元，若果在小組賽敬陪末席，單打有1.5萬美元獎金，雙打亦有1.75萬美元。

今屆年終賽的獎金分佈。（賽會文件截圖）

世界羽聯秘書長隆特（Thomas Lund）說：「我們期待今季表現最優秀的球員來到杭州，爭奪羽毛球賽事史上最高的250萬美元獎金。」

年終賽抽籤儀式將在12月11日的歡迎晚宴上舉行，屆時還將揭曉世界羽聯年度最佳球員得主。