曼聯沉淪10年此人卻步步高升　剖析足球總監梅圖上位與屹立之道

體育新聞網站《The Athletic》刊登了記者Laurie Whitwell所撰寫的文章，披露曼聯內幕，這篇文章長約3萬字，標題為〈特別報道：揭開英力士將接手的曼聯足球業務〉。

儘管標題沒有點名，但大部分內容圍繞曼聯足球總監梅圖（John Murtough）。在曼聯沉淪的10年間，梅圖怎樣由一位在莫耶斯身邊的助手，變成執掌紅魔足球事務的領導人？全文盡錄未免太冗長，所以精選了部分內容跟大家分享。



梅圖（右）做了一系列的背景調查及面試，滿意坦赫格的應對表現。（Getty Images）

幫助活華特理解足球上位

梅圖在2013年底加入曼聯，隨時任領隊莫耶斯來投。兩人愛華頓合作過，梅圖在後勤、運動科學及招募方面一直支援莫耶斯。當莫耶斯由中型班來到班霸曼聯，他需要更多信任的下屬及行政支援，所以聘請了梅圖過來。

當年曼聯還換了掌舵人，原行政總裁大衛基爾（David Gill）離開，本身負責商業運作的活華特（Ed Woodward）擔任執行副主席，管理整間球會。梅圖那時留意到，活華特處理足球事務方面有困難，所以梅圖保留會議紀錄，再將內容整理得較易讓活華特看得懂。

梅圖曾經在英超聯賽會工作，熟悉各項規章，也是英超實施精英球員表現計劃（Elite Player Performance Plan）的核心人物。他幫助活華特了解足球比賽的細節，而且在曼聯動盪期間，梅圖提出冷靜的觀點，贏得活華特的信任。梅圖還跟班主祖爾格拉沙（Joel Glazer）建立起良好關係，有次祖爾格拉沙來到英國看比賽，梅圖對曼聯的看法令祖爾格拉沙留下深刻印象。

當莫耶斯在2014年下台，梅圖繼續留在曼聯，並在2016年獲活華特委任為足球發展主管，重整曼聯的招募及青訓系統，任務代號為「伯利恆計劃」。梅圖邀請了曾經跟他在愛華頓共事的史提夫布朗（Steve Brown）加入曼聯，一起建立及營運一個名為TrackerMan的球員數據庫，所以才有之後「曼聯考察了804位右閘才簽雲比沙卡」的說法。史提夫布朗有時被稱為招募主管，內部職位為球探總監，負責組織球探及整理報告，而非對球員下判斷。

活華特（左）掌控曼聯初期不了解足球事務。（Getty Images）

梅圖與畢特飯堂吵架

梅圖當年奉旨改革，與畢特不和。在2019年，他安排原任青訓主管的畢特，調任一隊發展主管，並安排尼克確斯（Nick Cox）接手青訓主管。兩人向來有分歧，而引爆不和的導火線在調任落實前，畢特從其他同事口中得知這個調職的消息。雖然畢特也認同確斯的能力，對調職沒有意見，但他不滿梅圖事前沒有跟他商量，所以兩人在卡靈頓訓練基地的食堂發生過一次激烈的爭吵。

接近梅圖的消息表示，外界可能誇大那次爭吵的嚴重性，不和只是來自對青訓系統重組的誤解，其實畢特仍在其中發揮作用；梅圖向同事表示，他仍很尊重畢特，對關係破裂感到傷心。畢特在2021年3月離開曼聯的教練團隊。

畢特在2012年回到曼聯當教練，直至2021年離開。（Getty Images）

梅圖阻撓費格遜會比寧咸

梅圖跟曼聯傳奇領隊費格遜也有過一幕不和畫面。在2020年3月，當年16歲的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）到訪卡靈頓訓練基地，時任領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）邀請費格遜出手，希望他說服比寧咸選擇曼聯。蘇斯克查團隊已經做好報告，證明比寧咸在一隊大有前途，相信費格遜出口，定可得其加盟。

消息人士稱，梅圖只排費格遜與比寧咸握手，沒有給他們時間交談，跟住就帶了比寧咸及其父母走出會面的房間，參觀訓練設施。費格遜對梅圖的做法感到憤怒，之後還面對面跟梅圖說了一次。梅圖則表示沒有干預費格遜及比寧咸交談會面，不和只是來自誤解，就像上次畢特事件。

曼聯曾力邀比寧咸加盟。（Getty Images）

漸漸地，梅圖實際成為卡靈頓訓練基地的話事人，因為活華特通常會在倫敦上班。梅圖負責訓練基地的發展，但項目時常延誤，有的甚至不了了之。同事就被告知，項目需要上報活華特再上格拉沙，等待回應需時，造成積壓。勿論原因是什麼，項目進展緩慢的問題令梅圖辦公室的收件匣被稱為「黑洞」。有人批評梅圖不願下決定，包括下屬發現一些不清楚應該由誰責任的事項。

不過有時候，梅圖的動作又會很快，例如簽下迪亞路查奧爾（Amad Diallo）。這名科特迪瓦翼鋒才剛上阿特蘭大一隊，即被梅圖看中。在曼聯官宣加盟前的48小時，時任領隊蘇斯克查才看過他的片段，肯定交易。那時蘇斯克查還覺得迪亞路查奧爾是一位令人期待的青訓小將，未有了解其轉會費，到落實後才知悉其身價高達3700萬鎊。背負這個身價加盟，代表外界寄望他會很快在一隊上位。至今21歲的迪亞路查奧爾曾兩度被外借，今季長居冷板。

在迪亞路查奧爾加盟後不久，梅圖更上一層樓，在2021年3月被活華特任命為足球總監。在摩連奴掌帥的年代，就曾建議曼聯設立足球總監，結果兩年半後曼聯突然作出內部提升。消息人士披露，梅圖升職全因國際邁亞密。

梅圖（左）在2021年3月成為曼聯的足球總監，名宿費查就任技術總監。（Getty Images）

梅圖升職靠國際邁亞密

美職聯球會國際邁亞密聘請了米克福特（Mike Forde）擔任顧問，這位前車路士足球營運總監跟梅圖關係友好。兩人在利物浦約翰摩爾斯大學相識，當梅圖結婚時，米克福特當他的伴郎。米克福特邀請梅圖過檔國際邁亞密。

梅圖向活華特表示離隊意願，並表明若要挽留他，要麼升他為足球總監，不然他就離開曼聯。為了留住梅圖，活華特給予他渴望的職位。考慮到球迷期望一位知名總監上任，所以活華特希望安排一位與曼聯有深厚淵源的人跟他拍檔做總監。本身畢特是一個幾好的人選，球員時代是三冠王功臣，退役後在曼聯青訓系統中逐步升遷，但他跟梅圖不和。結果，活華特安排費查上任技術總監。

在活華特離開曼聯後，李察阿諾特（Richard Arnold）在2022年2月升任為行政總裁，從頭到腳審視球會運作，質疑招募部門的工作成效，為何過去多年花10億鎊買人但收效甚微？結果，羅拿（Jim Lawlor）及馬素保特（Marcel Bout）兩位長期效力曼聯的首席球探黯然離開，而負責整套系統的梅圖及其盟友史提夫布朗留任。

李察阿諾特有問過費格遜及大衛基爾的意見，費格遜叫他要仔細審視梅圖的表現，並推薦了丹安斯禾夫（Dan Ashworth）為繼任總監。丹安斯禾夫在西布朗及英格蘭足總工作過，更加是建立起白禮頓體系的核心人物，現在他擔任紐卡素足球總監。

在加盟紐卡素前，阿諾特有聯繫過丹安斯禾夫。當丹安斯禾夫得知若加盟曼聯後，會成為梅圖的下屬而非上司時，便斷然拒絕談判。有報道稱，英力士集團看中丹安斯禾夫，希望完成收購25%曼聯股權後，邀請他過檔主管曼聯的足球事務。保羅米素爾（Paul Mitchell）、獲特（Julian Ward）、比達（Andrea Berta）、費曼（Dougie Freedman）等知名體育總監都跟英力士集團有聯絡。

紐卡素足球總監丹安斯禾夫。（Getty Images）

天價簽安東尼背後

坦赫格未上任前已表明需要3個球員，分別是像法蘭基迪莊般的中場、當打的中鋒以及一位擅長左腳用波的中堅。曼聯空有數以千計的球員資料及球探報告，但沒有人列出增兵的優先次序。在左腳中堅的名單中，有加維度爾、巴斯東尼、柏奧托利斯及利辛度馬天尼斯等，而坦赫格當然情傾愛將馬天尼斯，梅圖默許這個決定。在處理轉會上，梅圖的同事認為他較像一位行政管理者，而非一位高瞻遠矚的人。

在22/23球季初，坦赫格初上任，聯賽連敗於白禮頓及賓福特腳下，球會彌漫恐慌情緒，阿諾特也參與了一場買人會議。那時候，曼聯決定放棄法蘭基迪莊，轉向卡斯米路。坦赫格還表示需要額外進攻球員，安東尼成為首選。

蘇斯克查時代的球探報告稱，安東尼的估價約2500萬鎊，在2022年夏天中期，曼聯中斷了跟阿積士的談判，表明不會為安東尼開出超過6000萬鎊。在轉會窗關上前幾天，曼聯恐慌情緒加劇，最後由祖爾格拉沙拍板，以8600萬鎊買安東尼。

梅圖（右）與坦赫格的合作踏入第二個球季。（Getty Images）

坦赫格不知今夏有2億鎊用

今個夏天，曼聯仍有去年夏天的影子，目標計劃多變、增兵價格高昂、費用超出預算。在美臣蒙特、奧拿拿、凱倫等人身上，曼聯花了接近2億鎊。消息人士稱，若果坦赫格知道原因今夏有那麼多錢可花，他會調整買人目標，截然不同地分配資金。

在曼聯內部，以為4000萬鎊就可簽到跟車路士只餘一年合約的美臣蒙特，結果花了6000萬鎊。本身阿特蘭大告訴凱倫，若有其他球會開出5000萬鎊就准他離隊，結果曼聯以6000萬鎊為談判底線，討價還價一輪變成7200萬鎊。

在曼聯，了解球員身價的人無權批錢，負責批錢的不清楚轉會市場生態。

樂於順從的生還者

報道有形容梅圖的處事作風，有人欣賞他，認為他處事公平及一清二楚。有同事指梅圖過去3年甚少放假，盡力改善曼聯的招募系統，並堅持現時的系統是近年最好的。

有跟梅圖合作過的人表示，他是一位優秀的生還者（survivor），相信意思是指他很懂得在職場中生存。與大多管理層相比，他樂於順從，不會自大，有些高層會在改朝換代後離開，但他樂於留任。有一位不易讚人的經理人表示，梅圖很有禮貌，是個好相處的人。

英力士入主曼聯已成定局，接管曼聯足球事務，相信到時必有一番整頓，直接影響梅圖的權位。不過，仍未有消息稱梅圖會離開，即使會被削權，相信他都願意與英力士合作，在新的朝代找到自己的新崗位。