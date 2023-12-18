英超｜雙紅會火藥味延至場外　雲迪積克諷曼聯唔想贏　堅尼反擊

利物浦全場錄得34次攻門﹑8次中目標﹑近7成的控球率，在周日（17日）深夜的「雙紅會」就是「咬唔入」曼聯，最終兩軍打成0：0平手。贏形勢但失分，紅軍隊長雲迪積克賽後有怨言，直指「全場只有一隊波想贏」，這個惹火言論引來前曼聯隊長堅尼的激烈反擊，斥雲迪積克「傲慢」。



利物浦主場迎戰狀態低沉的曼聯，對方更有傷停問題，今仗似乎「實食冇黐牙」。戰情來說，紅軍的確是佔上風的一方，單靠數據已能證明這一點，全場34次埋門﹑68.3%的控球率，可惜實質有威脅的攻勢不多，反而曼聯全場唯一一次中目標﹑凱倫禁區內半單刀起腳感覺更有威脅，最終兩軍同樣互無紀錄。

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曼聯由凱倫下半場的一次半單刀，算得上是今場最具威脅的攻門。（Getty Images）

雲迪積克：得一隊想贏

利物浦再度失分，短短在榜首一周就要再度讓座。利物浦隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）賽後嘲諷曼聯的龜縮踢法，「今場只有一隊想勝出，好可惜我們做不到，我們十分想贏，尤其是面對他們（曼聯）。我們今仗在各方面都有優勢，他們就只是等待反擊，這令人十分困擾。」

「即使他們（曼聯）不在最佳的狀態，我們還是要顧慮他們帶來的威脅，但我們今仗應該全取3分，全軍對取得1分都十分失望，但他們獲得1分就已經好興奮。」

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雲迪積克諷曼聯根本不想爭勝。（Getty Images）

堅尼反擊：你隊波30年先得一個冠軍

雲迪積克直插曼聯踢法不思進取，紅魔主帥坦赫格對言論沒有回應，「這是他（雲迪積克）的看法。」但曼聯前隊長堅尼（Roy Keane）卻大動肝火反擊，「佢（雲迪積克）咁樣踩曼聯，顯得自己好自大，佢要記住，佢效力緊隊波以前都有過低潮，30年先得一個冠軍。」

堅尼繼續反擊，以個人經驗證明，得1分原來都可以盡興，「他（雲迪積克）說1分就好興奮，我想說我做球員的時候，每次來到晏菲路都是硬仗，我們都對不敗和波而感滿意。說到底，比分證明一切，利物浦今仗有機會，但他們不能把握，這就與曼聯無關，是他們的問題。」

雲迪積克的惹火言論，引來曼聯前隊長堅尼的反擊。（資料圖片／Getty Images）

堅尼身旁的史杜列治（Daniel Sturridge）趕忙「撲火」，隨即為雲迪積克講說話，「個人而言，我不覺得他（雲迪積克）不尊重曼聯，他只是對利物浦的發揮感失望，你總不能要求他說『我對曼聯取得1分很滿意』吧。」

曼聯另一前隊長兼現任評述員加利尼維利（Gary Neville）坦言，沒有想過今仗和波，連曼聯力保不失也沒有想過，「我好驚訝，我沒有想過曼聯可以保住清白之身，更可以和波全身而退，明顯利物浦今仗表現比平時差，他們在進攻三閘線十分混亂。」

曼聯力保不失，加利尼維利坦言十分意外。（路透社）