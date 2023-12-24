足球熱話｜卡尼日花8萬港元住超豪酒店　聖誕覓得新居獲盛大歡送

英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）今年8月轉會到德甲班霸拜仁慕尼黑，至今終於覓得新居，他周六（23日）分享自己由4個月來下榻的酒店退房，獲大批員工歡送。



卡尼在8月轉會拜仁時，妻子Kate因臨盤在即，與三個孩子都未有同行，卡尼需先在德國自行「落腳」。英媒報道指，Kate和4個小孩已到德國跟卡尼重聚，而卡尼也已成功覓得理想居所，因此離開入住已4個多月的酒店。

退房之間，這位英格蘭國腳獲大批酒店員工歡送，他也發文感謝酒店照顧：「非常感謝酒店員工，他們由我移居慕尼黑的一刻開始，便令一切有如家一樣，他們是我能一來到便適應得這麼好的重要原因。」卡尼所言非虛，他一空降德甲便交出大量入球，今季上陣了15場聯賽，便攻入21球、也交出5球助攻。

卡尼打趣寫道：「湯馬士梅拿怕我的房間太小了，所以是時候退房、與家人一起搬入我們的房子了！」

當然，卡尼在他此前下榻的酒店慕尼黑四季凱賓斯基酒店（Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München）入住的房間一點都不小，英國《每日郵報》指他入住的最高級套房每晚房價約10000歐元（約86000港元），根據酒店官網，房間面積達1883平方呎，設有露台、獨立睡房、露台、獨立廚房，亦有24小時管家候命。卡尼入住逾4個月，單是住宿開支已逾1000萬港元，不過對於周薪達41.5萬英鎊（約411萬港元）的他來說，也許不算非常大負擔。