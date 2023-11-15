曼聯獲英國富豪拉傑夫入股前夕　即爆高層人事變動CEO阿諾特離任

正當曼城周三（15日）公布2022／23財政年度收入高達7.128億英鎊，盈利創英超新高，同日曼聯高層人事變動，包括英國廣播公司（BBC）在內英國各大媒體齊公布，曼聯行政總裁阿諾特（Richard Arnold）即將離任。

消息在英國富豪拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）旗下英力士集團（Ineos Group）收購球會25%股權交易落實前夕出現，因此並不意外。



英國各大媒體齊公布，曼聯行政總裁阿諾特（Richard Arnold）即將離任。（Getty Images）

52歲的阿諾特，2022年2月接替長年備受曼聯球迷批評的活華特（Ed Woodward）出任球會CEO。BBC為首一眾英國傳媒忽然公布他即將下台的消息，官方暫未公布。阿諾特2007年8月加入曼聯，自2013年起出任球會執行董事，直到他取代活華特成為行政總裁。

在他任內曼聯繼續動盪不安，2022年球會聘用坦赫格（Erik ten Hag）為主帥，領軍首季即為球會帶來6年來首個獎盃——聯賽盃，季中也曾發生C朗拿度離隊之亂，並在聯賽獲得第三名，重獲歐聯資格。當一切看似穩步上揚，2023/24球季曼聯表現令人失望，18場各項比賽當中已吃下9場敗仗。更衣室亦接連爆出醜聞，先是前鋒格連活特因性侵女友被捕，繼而輪到安東尼捲入官非，高價加盟的查頓辛祖則被指態度和表現不佳被雪藏，甚至被踢出一隊。

阿諾特（Richard Arnold）昔日跟曼聯傳奇領隊費格遜一起到奧脫福觀戰。（資料圖片／Getty Images）

阿諾特是球會最高級行政人員，這個高層人事變動，剛好在拉傑夫名下的英力士集團預料快將落實收購曼聯25%股份前夕發生。交易預料會在11月國際賽周期間拍板，英力士付出12.5億英鎊獲得25%股權，最快有望本周內落實。

根據之前英國傳媒披露的版本，英力士即使僅入股25%，條件之一為掌管曼聯的體育及足球部門。按照拉傑夫過往收購球會的做法，他很大機會派出親信出任球會足球部門重要位置，當時已傳出足球總監梅圖（John Murtough）首當其衝，再上一級的阿諾特去留亦難料。現在英力士尚未正式入股，阿諾特已率先下台。

阿諾特離任後的空缺，會由曼聯首席法律顧問史釗活（Patrick Stewart）暫代。

坦赫格會否帥位不保？（Getty Images）

大家最關心的，當然是領隊坦赫格的去留。目前沒有任何可靠消息，得知他的帥位多穩。一般預期，英力士上場後，足球總監梅圖極大機會被撤換，而拉傑夫對坦赫格的想法，由極好到極差都曾有英國傳媒報道，目前難以得知真偽。

一朝天子一朝臣，相信坦赫格能否留任，先要似乎曼聯下任CEO以至足球總監人選，才會有較清晰的畫面。