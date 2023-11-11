英超｜拉傑夫入股曼聯料國際賽期內公布　傳要求為管理層換血

自曼聯班主格拉沙家族宣布「賣盤」以來已接近一年，然而早前卡塔爾富商 Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani的50億美元全盤收購計劃被拒，英力士集團會長兼行政總裁拉傑夫（ Jim Ratcliffe）以12.5億美元收購25%股份的計劃便成為大熱門。

英國媒體指，相信收購會在國際賽期內完成，而曼聯也會迎來「大地震」。



央報道指，雖然拉傑夫入股曼聯一事沒有一個實則的時間表，但相信最快下周便會宣布此消息，英力士方面則預期會在國際賽期結束、英超重啟前完成入股程序。唯一肯定的是，下周一不會有任何公布，皆因當日是早前離世的曼聯傳奇卜比查爾頓出殯之日。

《曼徹斯特晚報》報道指，拉傑夫與曼聯主席之一的祖爾格拉沙（Joel Glazer）一直透過視像會議聯絡，曾談論過或會改變球會架構，亦希望作人事變動，報道指，「身陷危機」的人包括曼聯行政總裁Richard Arnold及足球總監John Murtough。

卑斯福盛傳會在英力士完成收購曼聯後，對這間英超球會有莫大影響。（Getty Images）

而英力士的體育總監卑斯福（Dave Brailsford）一直被視為拉傑夫的左右手，據報他在完成收購後會對曼聯有「很大影響力」，他目前是英力士旗下職業單車隊Ineos Grenadiers（前身為天空單車隊）的領隊，此前曾出任英國單車代表隊領隊17年之久，他在2021年底同時接手成為法甲球會尼斯的體育總監，至今年10月離任。

卑斯福（後排右一）在2017年以領隊身份領天空車隊出戰環法單車賽。（Getty Images）

卑斯福在出任尼斯總監時，雖然為了處理球會事務而睡在訓練場停車場的露營車內，但任內戰績卻低迷，上季只能以第9名完賽，當時多個轉會收購也飽受批評；今季尼斯換上Florent Ghisolfi任足球總監後，目前排在法甲榜首。但亦有意見認為，卑斯福離開尼斯的職務，是為了在曼聯出任要職做準備。

英力士是平治車隊股東之一，拉傑夫（右）曾參與F1分站賽後頒獎禮，代表平治車隊上台領獎。（Getty Images）

英力士目前涉足的體育隊伍眾多，他們擁有的隊伍包括法甲球會尼斯、瑞士超聯球會洛桑、職隊單車勁旅Ineos Grenadiers（前身為天空單車隊）及帆船隊Ineos Britannia。另外，英力士也在F1的平治車隊擁有股份，平治車隊領禾夫（Toto Wolff）上周也表明，若然拉傑夫入股曼聯一事順利完成，他也會考慮投資。禾夫本身也是平治車隊的股東之一，同時是一名十億富豪。