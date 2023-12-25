羽毛球｜中國男雙馬來西亞賽首圈演內鬥　劉雨辰公開質疑抽籤結果

羽毛球年終賽上星期落幕，新一年的世界羽聯巡迴賽即將在明年1月初戰火重燃，馬來西亞公開賽將會打頭陣，早前公布抽籤結果。中國兩對男雙組合在首圈對碰，中國球手劉雨辰透過社交網站公開質疑世界羽聯是否有造馬之嫌。



中國羽毛球男雙組合劉雨辰（左）／歐烜屹。（資料圖片／新華社）

中國組合劉雨辰／歐烜屹在年終賽男雙4強不敵韓國的姜敏赫／徐承宰，無緣決賽。這對中國組合明年1月初的馬來西亞公開賽再度出戰，被列為8號種子的他們，首圈抽中隊友何濟霆／任翔宇。

當馬來西亞公開賽的抽籤結果出爐後，劉雨辰隨即在微博發文，直言：「是真的抽籤還是拿手寫字？」，這名中國球手更標籤了世界羽聯的帳戶，質疑對方有造馬之嫌。微博上的網民紛紛為劉雨辰抱不平，表示「BWF太過分了，又第一輪安排內戰」﹑「這樣搞巴黎誰都去不了」，並促請世界羽聯回應。

劉雨辰／歐烜屹與中國隊隊友特別有緣，就像早前的年終賽被分到與梁偉鏗／王昶同組。翻查今年戰績，「劉歐配」3度與何濟霆組合碰頭，3次全數落敗，難怪劉雨辰有點擔心。

劉雨辰透過社交網站質疑BWF有造馬之嫌。（微博截圖）

劉雨辰（左）微博發文後，獲得不少網民支持。（資料圖片／新華社）

香港球手分途鬥強敵

至於香港球手方面，男單代表李卓耀與伍家朗同樣被編入上半區，首圈分別遇上丹麥的約翰尼臣（Magnus Johannesen）及日本的常山幹太，一旦兩人連贏兩場的話，有望在8強碰上。混雙兩隊組合不約而同抽中強敵，鄧俊文／謝影雪再一次鬥日本的老對手渡邊勇大／東野有紗；李晉熙／吳芷柔則惡鬥中國世界第一組合鄭思維／黃雅瓊。港隊女雙唯一代表楊雅婷／楊霈霖將與德國組合爭晉級。