羽毛球．年終賽｜戴資穎絕地反勝安洗瑩勇闖決賽　鬥馬蓮爭第4冠

「盡力就是最好的，加油！」

中華台北球后戴資穎日前在世界羽聯年終賽分組賽鬥安洗瑩前，在社交網站如此說道，其後直落兩局不敵對手，幸好印尼球手東宗幫手，才可輸波照晉級。「小戴」4強同樣遇上安洗瑩，相隔一日再交手，戰果卻有所不同，戴資穎上演一場精彩的逆轉勝，力戰72分鐘殺入決賽，向生涯第4座年終賽冠軍邁進。



年終賽女單A組的出線形勢充滿變數，戴資穎周五（15日）在分組賽最後一仗直落兩局17：21及15：21不敵安洗瑩後，若要出線就要寄望篤定出局的印尼球手東宗（Gregoria Mariska Tunjung），擊敗另一韓國球手金佳恩，結果兩人力戰3局下，這名印尼球手險勝，兩名韓國球手攜手晉級的美夢幻滅。

「小戴」輸波照過關，她在社交網站坦言：「今年的最後一站比賽，很幸運的來到四強，沒什麼想說的，只想跟自己說加油。」

羽毛球年終賽｜一姐安洗瑩首戰爆冷落敗 直落兩局不敵師姐金佳恩

戴資穎年終賽4強再鬥安洗瑩。（Badminton Photo）

年終賽4強抽籤後，戴資穎偏偏又碰上安洗瑩，經過周五一戰後，小戴往績上以2勝10負大落後。面對21歲的安洗瑩，年長8歲的戴資穎在體力上難免輸蝕，似乎安洗瑩在牌面上稍勝一籌。

兩人在首局爭持激烈，雙方多次互換領先，小戴關鍵時刻失誤，以19：21先輸一局。安洗瑩在次局延續強勢，領先13：10時，戴資穎一口氣連贏8分反超前，並以21：15扳回一城。小戴在決勝局同樣下風，更一度落後10：19，這名台灣球后距離落敗只差2分，小戴再一次急起直追，先連取6分，然後再失守落後16：20，戴資穎再贏6分，打出一段12：1的攻勢，以22：20在逆境時大逆轉，力戰72分鐘﹑以19：21﹑21：15及22：20反勝安洗瑩，繼去年再闖年終賽決賽。

戴資穎再鬥安洗瑩，連續兩局絕地反勝。（Badminton Photo）

戴資穎捱過劣勢反勝，她賽後直言十分意外，「因為我落後很多，加上自己狀態一般，所以都是輕鬆一點﹑放開去打，能夠在如此大差距下贏波，我都感到十分意外。」戴資穎可以繼續向年終賽第4冠邁進，多得東宗出手相助，笑言請食飯不成問題，「原來今天是沒有比賽的，老實說，我不希望靠別人的力量出線。若果東宗要我請食飯，都沒有問題。」

另一場4強戰，西班牙的馬蓮（Carolina Marin）與杭州主場出戰的陳雨菲，兩人力戰104分鐘，馬蓮險勝局數2：1晉級，將與戴資穎爭冠軍。