觀塘工廈行山鞋店長期半價大清貨　蝕住賣五大品牌只求套現轉型

多間行山戶外用品店近期結業，在疫情期間創業的行山YouTuber Joyee亦面對困境，生意不振，店舖積存過千對行山鞋，欠缺流動資金轉型。他坦言已打算蝕住賣，但推出全店行山鞋半價優惠數月，仍然難以去貨。加上面對9月租約到期，他慨嘆：「如果清唔到，我覺得間舖都冇前進嘅方向。」



Joyee表示店內有逾千對行山鞋要清貨，令他十分困擾。（顏銘輝攝）

由觀塘港鐵站約行5分鐘，從熙來攘往的開源道轉入興業街，上到工廈樓上舖JoyeeWalker戶外用品專門店。推開玻璃門望入去，裏頭最多的是鞋盒，那裏有幾棟Salomon，這邊又有一堆Brooks，架上滿是Scott，枱底還藏着大量各行山鞋品牌的鞋盒。

一年多前，望住堆積如山的行山鞋，店主Joyee還充滿希望，視之為擴充業務的生財工具，但如今這批貨卻成為他最大的煩惱來源。Joyee憂愁地說：「我諗而家舖頭有過千對鞋，而過千對鞋嘅情況，我諗都維持咗大半年。」

Joyee本身是行山YouTuber，但自從開舖後，近幾年減少拍片。（資料圖片/張浩維攝）

Joyee本身是行山YouTuber，拍攝行山路線影片，在疫情初期萌生開行山用品店的意念。籌備數月後，JoyeeWalker戶外用品專門店在2020年9月開張。他透露頭一年生意理想，客多而貨少，供不應求。他回憶：「試過有一個月啲客上嚟，有8成係我冇鞋賣到畀佢。我幫佢留低名、電話、要咩鞋、尺碼，然後有貨到再通知佢哋。頭一年基本上係咁樣做生意。」

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Joyee表示高峰期時，舊舖曾擠滿了近20位客人。（受訪者提供）

近一年行山鞋銷情慘淡

2021年，Joyee見生意理想，行山成為香港的一時熱潮，而且他還想出售露營用品，故搬到現址超過700呎的新舖。回想這3年創業的經歷，他嘆道：「我係開喺行山業嘅高峰，正當我打算發大嚟搞嘅時候，就去到低谷。呢個時間點都唔係幾好，都係幾差嘅時間。」

Joyee發覺行山用品生意下滑，去年主動開拓潛水用品業務，他以為等到秋冬會有轉機，結果行山市場仍然淡靜，到今年初開關，更加雪上加霜。他說：「舊年秋冬已經好靜，比我想像中淡靜，我覺得係行山熱潮冷卻，仲有HOKA大減價，到今年開關就感覺仲差。」

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Joyee的行山店出售5個品牌的行山鞋。（顏銘輝攝）

Joyee的店舖出售5個品牌的行山鞋，包括Altra、Topo、Brooks、Scott及Salomon。他認為HOKA近大半年割價求售，長期以4折到5折開倉，影響到其他行山鞋品牌的銷量。他說：「好多人都會追住HOKA嚟買。」儘管Joyee的宣傳沒有提及HOKA，但都有不少顧客向他查詢HOKA的山鞋。

清貨後才有資金轉型

以前，Joyee的生意有7成來自行山鞋。如今，他認為要轉型才有生機，計劃將行山鞋的比重減至2成至3成，加重露營及潛水用品的比例。然而，入新貨需要資金，他的資金卻早押在那過千對行山鞋之上。

「千幾對鞋其實接近100萬。」Joyee坦言：「而家最大嘅困境係有千幾對行山鞋，始終壓住咗一大筆資金，就算我想轉型去做其他產品，冇錢就入唔到貨，所以呢批鞋積喺度，令我好困擾。即使打和甚至蝕錢，蝕一兩百一對都想清呢批貨，因為太需要錢先至咁做。」

Joyee的店內放滿行山鞋，鞋盒堆積如山。（顏銘輝攝）

全場行山鞋半價數月

為了清貨，Joyee已經長期大特價，到4月更加推出全場鞋款半價，部分鞋款之後更以低於半價的500元發售。他承認幾乎全部行山鞋都是蝕住賣，「賣半價一定係蝕，就算最平入貨價都要半價，最多都係打和，同埋大部分鞋嘅成本價唔係半價，係5成到6成。咁其實有數得計，做半價係蝕緊百幾二百蚊一對咁去賣。」

最令Joyee絕望的是，就算大減價去到蝕賣，行山鞋的銷售量仍然低迷。他慨嘆：「覺得自己賣得好慘，有啲冇晒尊嚴嘅感覺，蝕住賣都要賣得咁辛苦。」每天回到舖頭，望住那些清極也清不完的存貨，他感受到很大壓力，甚至親友的關心也加重他的心理負擔。

「呢批貨真係瘀血咁。」

在舖面後的辦公處，四面及枱底都擺滿鞋。（顏銘輝攝）

Joyee承認這是他創業以來面對的最大困境，他解釋：「始終批貨嘅錢，有啲可能係欠人哋，欠出面嘅錢，所以心理負擔都好大。屋企人同朋友都有關心，佢哋唔係開舖，但都會睇到新聞，見到啲舖執笠，然後又見我喺網上出post（帖文）賣到咁平，都會問我維唔維到皮。我知道佢哋係善意，但我都會覺得係一種負擔。」

「呢兩年我開始學識將某啲嘢放埋一邊，盡量唔諗，但有時只要一諗到嗰過千對鞋，個心就會沉落嚟，心諗點算好，但諗唔到方法去清。」

今年消費券刺激有限

近月政府發放消費券，對銷情有沒有幫忙？「以前出消費券，我都唔使好減價，出個post話用消費券減少少，可能已經吸引到好多人上嚟。近兩期消費券，我本身啲鞋已經減得好勁，推廣嘅力度亦強咗，但生意可能只係增長到一成，同埋我個基數本數低，一成都唔係話好多。」

「就算呢期有消費券加大減價，都係一日賣3對（行山鞋）左右。」一日3對，一個月都未必賣到100對，何時才能清得到過千對鞋？

望住這批清了一年也清不完的行山鞋，Joyee不禁苦笑。（顏銘輝攝）

兩年租約，到9月便到期，現在是否危急存亡之秋？「我覺得係。呢個困境我由年頭開始面對，呢幾個月不停想辦法可以點清呢批鞋，如果清唔到，我覺得間舖都冇前進嘅方向。」

Joyee表示坊間極少店舖會推出全場行山鞋半價的優惠，他估計客少是宣傳不足。他計劃8月會到展覽會擺攤位，並拍片放上網。他說：「我始終對呢件事仲有感情，仲想用自己嘅方式做落去，不停去諗方法生存。」

他續說：「所以嚟緊兩個月就盡量講多啲，等多啲人知道。如果去到咁樣，好多人知道我賣咁平都仲係冇人買，咁我都投降嘞。」

Joyee創業3年，他表示頭一年生意理想，但近一年就非常淡靜。（顏銘輝攝）

如果幸運地可以盡快清到整批貨的話？Joyee笑言不敢想像，他說：「唔好話清晒，清到一半以上我都好感恩。清完呢啲鞋之後，我諗之後未必再投入咁多喺賣鞋度。」

他再決斷地說：「好運的話，如果清得晒批貨，我一定唔會再入咁多鞋。」

所以，Joyee表示無論最後結果是清到，還是清不到；捱到下去，還是倒下去，這樣誇張的全場行山鞋半價也是可一不可再。

JoyeeWalker戶外用品專門店

地址：觀塘興業街15號中美中心B座202

開放時間：星期一至日 12:00 - 20:00 星期四休息（公眾假期例外）

