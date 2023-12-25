英超︱Opta超級電腦推算拆禮物日賽果　曼聯對維拉或有驚喜？

體育數據平台Opta，運用人工智能（AI）超級電腦，推算拆禮物日及同周共10場英超比賽戰果。第19輪賽事戲碼大多強弱較為懸殊，Opta的預測亦相當正路，最大驚喜是曼聯主場對阿士東維拉一仗——近況甚頹的紅魔鬼預料較大機會擊敗目前排在第三位的阿士東維拉。



曼聯主場對維拉，能否重開勝利之門？（Getty Images）

曼聯獲Opta看好擊敗維拉

曼聯近4仗比賽3負1和，而且一球不入，近況甚頹兼且傷兵纍纍，0：2不敵韋斯咸後，主帥坦赫格更成為各大博彩公司眼中的下一位被炒英超領隊大熱門。拆禮物日當晚他們在主場奧脫福迎戰艾馬利領軍的阿士東維拉，賽前當然不被看好。

曼聯今季在「夢劇院」戰績不佳，12場主場比賽竟輸掉7場之多，接連在英超敗予般尼茅夫，歐聯負拜仁，如果不敵維拉的話，將吃下所有賽事三連敗，為1962年10月以來首次。他們亦已連續4仗沒有入球，假如對維拉再「食白果」，便會創下近42年來首次。

話說回來，坦赫格領軍以來，似乎每逢壓力下均交出成績，根據Opta的超級電腦推算，曼聯對維拉有44.1％機會勝出，反而維拉勝率只得27.5%，較賽和的28.4%機率更低。

體育數據平台Opta，運用人工智能（AI）超級電腦，預測拆禮物日及同周共10場英超比賽結果。（Opta）

今輪比賽戲碼懸殊，Opta超級電腦預計，曼城作客擊敗愛華頓的機率高達62.1%，為預料勝出比率最高一隊，利物浦作客般尼（59%）、阿仙奴主場對韋斯咸（57.1%）、紐卡素主場對諾定咸森林（55.7%），強隊預計勝率同樣超過5成。車路士主場對水晶宮（49.5%）、賓福特主場對狼隊（47.1％）勝率亦接近一半。

白禮頓主場對熱刺為今周最難預測的比賽，雙方勝率旗鼓相當，富咸作客般尼茅夫較被看好，護級組大戰作客錫菲聯的盧頓獲看好贏波，有41.2％機會勝出，目前排在聯賽榜尾的主隊錫菲聯，勝率只得29.2%。