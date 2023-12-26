阿仙奴蟬聯英超聖誕冠軍　韋斯咸維拉一年大躍進　曼聯曼城齊失色

恭喜阿仙奴連續兩季成為英超聖誕冠軍！阿仙奴也是上季聖誕的冠軍，但未竟全功，最終季尾得亞軍，不知兵工廠今季能否有一個美滿的結局？

比較今季及上季的英超聖誕積分榜，最大進步的肯定是韋斯咸，上季聖誕他們排第16位，今季則排第6位，脫胎換骨。阿士東維拉在艾馬利領軍下，上季聖誕排12位，今季則進步至第3位，有力爭標。

曼城的退步明顯，由上季聖誕緊守次席，到今季跌落第5位，曼聯的情況也是一樣，由第5位退步至第8位。車路士、白禮頓、富咸、賓福特、般尼茅夫等保持穩定水平，在中游浮浮沉沉。



英超在官方社交網站總結近幾季聖誕冠軍的最終聯賽排名。（英超Facebook）

阿仙奴連續兩季榮登英超聖誕冠軍，上季14戰37分居首，今季就以18戰40分領導群雄。英超在社交網站列出對上9季聖誕冠軍的最終排名，由14/15至17/18的四個球季，聖誕冠軍最終都能封王，他們分別是14/15的車路士、15/16的李斯特城、16/17的車路士以及17/18的曼城。

阿仙奴近兩季表現穩定，又做聖誕冠軍。（Getty Images）

18/19的利物浦打破這個規律，聖誕冠軍最後得亞軍。19/20球季，利物浦彌補遺憾，做到聖誕冠軍後，再在季尾摘冠。20/21球季，利物浦連續第3季在聖誕節排榜首，但那一季最終只排第3名。

21/22球季，曼城以聖誕冠軍的姿態衝到季尾，贏得聯賽冠軍，但上季聖誕冠軍阿仙奴就未能頂到尾，最後被曼城過頭，只得亞軍。阿仙奴今季再登聖誕榜首，不知他們季尾命運如何？

英超比較上季及今季的聖誕積分表，上季因為11月及12月要踢世界盃，所以同期比賽比今季少。（英超Facebook）

英超還在社交網站分比較今季及上季的聖誕積分榜，發現有些球隊大有進步，有的成績下滑。由於這兩季比賽場數差3至4場，比積分有點不公平，所以只比較排名。

排名最大進步的是韋斯咸，上季聖誕排第16位，今季就一跳上到第6位，由護級分子變爭歐洲賽資格。另外兩支最大進步的是阿士東維拉及狼隊，上季同期，維拉領隊艾馬利才上任不久，排第12位，而經過艾馬利一季的調教，維拉如今高居第3位，一躍成為爭標集團一分子。狼隊上季聖誕敬陪末席，季尾逃出生天，今季目前排第11位。前列分子中，利物浦有明顯進步，上季聖誕排第6位，而今季則列次席。

曼聯夏天大手增兵，但聖誕成績比上季還要差。（Getty Images）

在令人失望方面，不得不提曼市雙雄。曼城自哥迪奧拿掌帥印後，長期是英超的爭標分子，常居三甲，例如上季聖誕也排第2位，但「藍月亮」經過「三冠王」的高峰後，似乎有所下滑，今季聖誕暫排第5位。曼聯上季經歷換帥，又有C朗拿度鬧離隊，到聖誕都能夠排第5位。今季曼聯的表現退步，暫時只排第8位。

講到保持水準的球隊，除了榜首的阿仙奴，還有繼續排第4的熱刺。車路士、白禮頓、富咸、賓福特、般尼茅夫等保持水準，繼續在中游。車路士上季聖誕排第8位，今季則排第10位。