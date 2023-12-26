英超︱曼聯新老闆上場轉會政策大變　卡斯米路在內7球星傳被清洗

曼聯獲英國富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）名下的英力士（Ineos）集團入股兼掌管足球事務，從此手握球員轉會生殺大權，這位新老闆不滿愛隊轉會政策已久，上場後其中一項即時改變肯定是球會轉會政策。

拉傑夫被指曾以卡斯米路為例，斥曼聯轉會策略「不甚精明」，英國《鏡報》盤點英力士上場後的一份曼聯清洗名單，卡斯米路果然榜上有名。



拉傑夫入主曼聯，勢為紅魔鬼帶來轉變。（Getty Images）

拉傑夫上場 曼聯轉會策略勢重整

拉傑夫4年前接受英國《泰晤士報》的訪問中批評紅魔鬼：「沒有選擇合適領隊……他們花費大量愚蠢的金錢（They have spent the dumb money），帶來費特這種球員。曼聯在費格遜離任後在轉會市場用上大量金錢，表現卻差勁，那已是溫和的講法，老實說，他們是令人震驚地差勁（shockingly poor）。」

他當時曾披露：「我們（在尼斯）有個不一樣的方式，較這裏的略為聰明。嘗試多做一點草根工作，嘗試吸引區內年輕球員。有些球會似乎能夠做到，如修咸頓和里爾，曼聯在這方面真是很差劣、很迷失。」從中可見，曼聯在拉傑夫入股後，轉會策略勢將改變，料不會再花大量金錢「追星」，改為注重青訓和培育本土年輕球員。

《衛報》早前曾報道，他在今年3月以潛在買家身份到訪奧脫福時，曾當着行政總裁阿諾特（Richard Arnold）及足球總監梅圖（John Murtough）面前，直斥球會過去數季的轉會收購很多時都不甚精明，並以6000萬歐元簽入卡斯米路為例，稱這位巴西球星已屆30歲，卻獲提供一紙35萬英鎊的4年長約。卡斯米路加盟首季表現突出，助曼聯重返「前四」兼贏得聯賽盃，今季表現卻大幅滑落。《鏡報》盤點英力士上場後的曼聯7人清洗名單，他正是其中一員。

卡斯米路級數毋庸置疑，但以他的年紀獲曼聯開出高薪長約，受到拉傑夫質疑。（Getty Images）

兩大前皇馬星將勢赴沙特

卡斯米路上季盡顯級數，今季初表現卻完全走樣，之後更因傷倦勤3個月至今，即使他已接近復出，近期離隊傳聞不斷，當中不乏「他正考慮高薪到沙特阿拉伯搵金」的消息。在拉傑夫明言不滿曼聯高價收購卡斯米路、並向他開出高薪長約之下，紅魔鬼很大機會趁他尚有剩餘價值時，盡快放走這位巴西中場星將。

同樣由皇馬來投的華拉尼也是一樣，年紀不大已在法國國家隊和皇馬贏盡大賽榮耀，加盟頭兩季即使不時受傷患困擾，表現有口皆碑；今季這位法國星級中堅表現令人大失所望，漸漸失去正選位置，直到球隊傷兵潮才重獲上陣機會。今季18輪英超賽事，9次上陣，僅得5場正選，合共僅上陣430分鐘。近日他亦盛傳獲沙特球會看中。

曼聯大軍七人清洗名單：

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曼聯急欲清瘀血重組

卡斯米路、華拉尼級數及名氣俱備，曼聯大可待價而沽，「清瘀血」的當前急務，首推被踢出一隊的貴價翼鋒查頓辛祖，其次是加盟後鮮有機會上陣、亦從未踢出身價的荷蘭中場雲迪碧克，以及前鋒安東尼馬迪爾。辛祖被坦赫格投閒置散，仍不乏對他有興趣的球會，1月轉會窗重開幾可鐵定離隊，到底是重返成名地多蒙特，或是到祖雲達斯轉戰意甲，相信視乎誰肯付出真金白銀收購，至非僅僅借用。

雲迪碧克在曼聯浪費兩年光陰，即將在1月外借法蘭克福，借用協議當中並無綁定收購或先借後買條款，今季之後能否走得成，相信要留待他能否把握在德國的時間表現自己。

安東尼馬迪爾2015年加盟曼聯初期，一度令人期待，但他一再受傷患困擾，潛力未能發揮，表現不似預期。他跟曼聯的合約在季尾便屆滿，就算1月走不成，明年夏天亦肯定不會留隊。

巴西翼鋒安東尼以領隊坦赫格舊部身份天價加盟曼聯，至今最出名的卻是「原地360度自轉」以及涉及家暴前女友醜聞。曼聯收購他的時候，已被阿積士「坐地起價」，轉會費較心目中的價錢盛傳高出3000萬英鎊，如今不止踢不出身價波，還惹來重大醜聞，就算是坦赫格子弟兵隨時亦無得留低。

另外一位可能被清走的是守將連迪路夫，瑞典國家隊隊長比賽態度良好，始終限於質素平平，因此也可能是被清洗對象。

連迪路夫、華拉尼和馬迪爾跟曼聯合約季尾屆滿，3人合約中據悉均有會方選擇自動續約1年條款，曼聯過往幾乎一定會採用這招，以防球員回復自由身免費離隊。不過一來曼聯近季經歷過普巴和連格等自動續約1年後，最終還是免費離隊的例子，二來拉傑夫上場後，在合約方面肯定看得更緊，未來可能會效法其他球會、不合用的球員及時放人止蝕的做法，畢竟曼聯這7位星將大部分都是高薪一族，盡快清走不合用的球員，騰出薪酬空間，對重建球隊肯定利多於弊。