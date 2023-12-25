曼聯平安夜公布拉傑夫入股　加利尼維利：正常機構不會這樣做

近來關於曼聯的消息，都與輸波有關，周六（23日）作客不敵韋斯咸後，各大賽事4場不勝兼零入球。

英國時間平安夜下午宣布，英國富商拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）旗下的英力士集團（Ineos）購入曼聯25%的股權，或是向曼聯球迷送上一份聖誕禮物，名宿加利尼維利照樣「無面畀」，直言官宣的時機顯得球隊有多混亂。



（Getty Images）

曼聯賣盤的消息傳了一段時間，拉傑夫的英力士集團與卡塔爾財團曾經希望成為紅魔鬼的大股東，但因為開價與格拉沙家族有落差，故一直未有進展。拉傑夫改變部署，只收購曼聯25%的股權，而格拉沙家族繼續控制曼聯。

經過長達逾一年的談判後，拉傑夫與格拉沙家族終達成共識，並在英國時間平安夜下午4時，透過社交網站向世界各地的曼聯球迷送上好消息。拉傑夫入股曼聯後，他旗下的英力士集團將接管足球事務。

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英國富豪拉傑夫終於入主曼聯。（路透社）

拉傑夫聲明中表示，作為一名長年的曼聯球迷，進入曼聯當然是一件美事，而最大目標十分清晰，帶領曼聯重返昔日的輝煌，「很高興可以掌管心愛球會的足球事務，現時曼聯很多的潛能還未釋放，我們從英力士體育找來專家來發展球會。這是一個長期的計劃，過程將遇到很多挑戰，需要付出很多的努力。我們的信念相同，希望曼聯重返昔日的輝煌，回到英格蘭﹑歐洲及世界足球的頂端。」

格拉沙家族在聲明中歡迎拉傑夫加入曼聯的大家庭，指英力士過往在不同運動的成功例子，將帶領曼聯取得更大的成功。

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拉傑夫入股曼聯，或許是近日值得曼迷高興的消息。（Getty Images）

在聖誕節這個普天同慶的節日前夕，曼聯為所有球迷帶來好消息，理應是一份聖誕禮物，但前隊長加利尼維利照樣批評，坦言這個官宣時機極差，「曼聯2023年真係羞家到尾，喺呢個時間（平安夜）公布，究竟一間機構幾咁混亂先會咁做，正常公司一定唔會咁做。」

愛之深，責之切，加利尼維利當然希望拉傑夫的來臨可以撥亂反正，他祝願對方一切順利，並把曼聯帶回在場外場內都值得被尊重的位置。