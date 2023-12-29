東方聯賽會盃負傑志　盧比度：個人不想參與　派小將有助本地波

港超聯賽會盃第二日賽事，由東方對傑志，但這本來甚具號召力的戲碼，最終只吸引1000多名球迷入場。

東方派出小將迎戰，最終大敗一場，有球迷高呼「回水」，但主教練盧比度認為，讓年輕球員有機會上陣，對香港足球才有幫助。



雖然名義上是「東傑大戰」，但今仗兩軍人腳有明顯差距。「藍鳥」派港超常規外援恩查、伊高沙托尼、明加索夫、查理史葛、基爾頓及米基爾；東方卻僅得韓將柳志成一位外援擔正，「特邀球員」于楊、巴拉克「倒戈」，並起用吳宇曦、楊棟琪等小將，正選平均年齡僅22.3歲，比傑志（33.3歲）年輕11歲，後備更盡是22歲或以下球員，整份名單上球員平均年齡僅得19.1歲。

明加索夫門前頂入，傑志半場領先至3：0。（袁志浩攝）

傑志僅花3分鐘就打開紀錄，伊高沙托尼開出左路角球，明加索夫前柱搶點頭槌二傳，羅素近門飛身頂入。戰至16分鐘，恩查右路地波傳中，遠柱的查理史葛走空輕鬆燙射得手，加上明加索夫28分鐘門前建功，「藍鳥」半場已遙遙領先3：0。

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林千裕用「超技術」犯規將金信煜拉倒。（袁志浩攝）

傑志下半場中段換入金信煜，此子78分鐘助攻迪美路夫射入成4：0。該名身高1.97米的前韓國國腳，之後受東方20歲中堅、身高1.81米的林千裕看管，後者一度要用「超技術」犯規才能將對方拉倒。迪美路夫完場前梅開二度，傑志終以5：0大勝，元旦日與理文爭冠；東方則於同日早場的季軍戰對標準流浪。

東方最終吞下傑志五隻光蛋。（袁志浩攝）

盧比度反駁派小將不影響入場人數 「個人不想踢港超聯賽會盃」

東方今場基本上無還擊之力，後場傳送多次失誤，被傑志壓在前場進攻。或許是比賽水平與想像中有落差，現場有球迷一度大叫「回水」，而今場最終錄得1181名球迷入場，人數比昨日少約100人。

有傳媒賽後質疑，入場人數跟東方派年輕球員上陣有關，主教練盧比度即反駁：「如果我們不起用小將，這對香港足球沒有幫助，我們要給他們機會，我想這都是大家渴望的事。大家可以來看外援，也可以來支持本地球員。」

東方主教練盧比度坦言個人不想參與港超聯賽會盃。（袁志浩攝）

他坦言個人來說，不想參加港超聯賽會盃，舉例指對手傑志在元旦日冠軍戰後即可放假，待至下月13日才有比賽，但己隊於12月25及29日、1月1、6、14日都要比賽。

「我們沒有30至40名球員的大軍，我自己不想參賽，但既然要踢，我選擇給小將踢。」他讚揚鐘樂安、黃浩然、吳宇曦等球員的表現，「我不預期球隊會入波、會贏，但想他們踢出今日的態度，這對我來說已經足夠。」

年僅17歲的東方球員吳宇曦（右）。（袁志浩攝）

年僅17歲的吳宇曦就表示，即使球隊早段已失波、被拋開比分，但自己都繼續投入比賽，沒有氣餒。「是踢得很困難，但我們都付出了所有。我不會怯場，因為信心很重要，即使面對比我高大的對手，如果都肯『要波』，這樣能逼自己進步。」