港超聯︱彭利拿四度失機　南區主帥：水準之下　認港足球員有疲態

港超聯在香港足球代表隊集訓期間繼續上演，由有4位港隊成員入選的冠忠南區作客均業北區，當中射手史提芬彭利拿成為焦點，皆因他三度單刀失機兼射失十二碼，但他仍有信心入圍決選名單。



今季首度征戰港超的北區，在主場仍未開齋；南區有港足成員史提芬彭利拿、鞠盈智及伍瑋謙獲准於今天歸隊，隨即擔正，另一港將艾華則先列後備。

南區對上一場比賽已是約兩周前的12月9日，球隊早段狀態明顯輸蝕，防線頻頻犯錯，相反北區組織順暢、節奏明快，14分鐘憑羅港威中路左腳燙射彈地波得手成1：0。

趙聡悟衝前撞射。（袁志浩攝）

不過南區僅花3分鐘就追平，陳傲軒放直線予鞠盈智左路入楔，這位港足中場落底傳中，趙聡悟衝前撞射，被回防的肯迪護空門，但佐佐木周頭槌補中成1：1。

北區中堅葉卓文頭部受傷退下火線，南區37分鐘靠鞠盈智左路角球「開短」，陳傲軒精準傳中找到伏兵遠柱的古安奴輕鬆頂入，南區反超前2：1。

古安奴（右二）為南區反超前。（袁志浩攝）

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換邊後戰至55分鐘，史提芬彭利拿單刀射斜，但球證指門將林駿杰犯規在先，判罰十二碼。這位巴西裔港將使出跟意大利中場佐真奴一樣的「小跳步」射法，雖然一射中鵠，但球證表示南區球員未離球10碼，判重射十二碼。彭利拿再用「小跳步」主射，射門最終被林駿杰接實。

南區前鋒史提芬彭利拿「小跳步」射十二碼。（袁志浩攝）

彭利拿74及85分鐘再有兩次單刀機會，但都無法把皮球放入網窩，北區尾段有黃偉國一頂一射，始終未能平反敗局，南區終險勝2：1，賽後升上聯賽榜第三位，北區則繼續排第七。

史提芬彭利拿三度單刀失機。（袁志浩攝）

彭利拿不擔心表現影響入選港足

錯失第三球單刀之後，彭利拿表現得相當氣餒，他抱着頭仰天長嘆，更踢走場邊的水樽洩憤。他賽後表示，自己已盡力爭取入球，「有點欠運吧，我也不是每次都能入球，最重要是球隊能夠取勝。」

港足即將決選亞洲盃決賽周名單，主教練安達臣今仗亦有入場，然而彭利拿對入選依然有信心，「我每天勤奮練習，今季也（在各項賽事）攻入了10球，教練選不選我，相信跟這一場的表現沒太大關係。」

南區主教練楊正光。（袁志浩攝）

南區主帥楊正光就形容彭利拿這天的發揮屬「水準之下」，「處理得好最少入兩球」。有傳媒問到，是否港隊集訓強度跟球會有異，令球員感到疲累？楊正光回應稱，港隊球員歸隊後有反映類似情況，「明白港隊有很重要的任務，（球員）可能有少少疲態，但我們也無辦法，鋒線選擇不多，所以彭利拿跟鞠盈智都要踢。」

他透露兩人昨天才重返球會報到，僅作一課輕鬆練習，慶幸他們是球隊主力，已熟識踢法及要求，「只不過是狀態（受到影響）。」