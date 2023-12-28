港超聯賽會盃揭幕戰火藥味濃 理文3將受傷拒受訪 歐陽耀冲未上陣

在港足徵召球員到阿聯酋集訓備戰亞洲盃下，本地部份球會實力受影響，足總在此期間僅安排菁英盃賽事。港超聯賽會認為此舉或影響球迷入場意欲，最終舉辦首屆港超聯賽會盃，期望能刺激球市，同時讓球員維持比賽狀態。

然而首仗由理文對標準流浪的比賽，雙方球員不時起衝突，流浪球員領紅外，理文也有3名球員受傷。



賽事不設外援限制，每隊可額外邀請不多於6名援將，但兩隊排陣都沒超出原先港超的外援名額。理文外援起用立花稜也、保利臣、安尼亞、亞哥斯達、基華尼頓，及正領取特區護照、被指在港足亞洲盃大軍補選名單上的杜度；從大埔暫時外借收回的翁煦濤先列後備。

至於流浪就有新兵林堂真及盧美菲亞擔正，「特邀球員」、從日本回流的歐陽耀冲，跟曾宣稱退役卻又復出的基藍馬同坐冷板。

歐陽耀冲坐後備，最終也沒有上陣。（袁志浩攝）

理文開賽5分鐘就由安尼亞勁射網頂得手領先；戰至32分鐘，安尼亞與盧均宜有接觸後令後者倒地，安尼亞立即放直線予基華尼頓單刀，這位巴西前鋒燙射遠柱至2：0。

姚浩明36分鐘仍因侵犯顏樂楓而領紅被逐，令流浪要由基藍馬換走上半場表現亮眼的17歲小將趙正宇。換邊後僅4分鐘，基華尼頓再入一球，但流浪73分鐘由劉智樂破蛋，少踢一人下補時階段更由盧美菲亞頭槌追至2：3，但未能平反敗局。

姚浩明侵犯顏樂楓被罰紅牌。（袁志浩攝）

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歐陽耀冲回流未上陣

在球迷高呼其名字下，旅日3季均不曾在正式賽事中披甲的歐陽耀冲，最終依然沒有上陣，有擁躉大叫「回水」。

最終理文贏3：2，打入元旦日的冠軍戰，與東方及傑志的勝方爭奪8萬元獎金；流浪則落入同日舉行的季軍戰。

羅焯熙受傷「見紅」。（袁志浩攝）

理文拒受訪 賽後即拉隊離場

雖然今仗本意只是寓賽於操，但雙方踢出火藥味，不時起衝突，理文先後有顏樂楓、基華尼頓受傷，要由擔架抬離場；羅焯熙左眼眉附近亦被割傷見血、退下火線。

完場後理文職球員在主帥曾昭達指示下，隨即拉隊返入更衣室，表示「為球員着想」，拒絕所有訪問。

曾昭達賽後着球員立即返回更衣室。（袁志浩攝）

流浪總監：火藥味由球證造成

流浪球員基藍馬賽後一度指罵球證團隊，球隊總監李輝立認為，球員「個個都想贏」，場上情況由球證一手造成，「第二個入球犯規在先也沒有表示（指安尼亞推倒盧均宜），每場都是這樣，尺度鬆緊不一。球證要自己檢討一下，應吹得吹，應罰就罰。」

他認為比賽激烈也算好事，「很久沒有看到這種程度的比賽，若每名球員在場上『就住就住』，入場的球迷也看得不過癮。」

流浪總監李輝立認為，球證尺度鬆緊不一，應自我檢討。（袁志浩攝）

雖然港超聯賽會代表、冠忠南區主席陳文俊，與傑志會長伍健連續兩晚在社交網站呼籲球迷入場，各支港超聯球會也紛紛轉載有關帖文、配合宣傳，但今場氣氛未見特別幟熱，僅得1256名觀眾。李輝立認為人數雖比預期差，但由於不是假日，尚算可以接受。