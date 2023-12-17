香港U23成軍三季仍未奪港超聯首勝　主帥嘆：不能只從錯誤中學習

深水埗早前於足總盃意外淘汰冠忠南區躋身四強，但聯賽至今已8連敗，與周日（17日）聯賽的對手香港U23同樣未開勝門，讓今仗成為港超「最弱之爭」。

結果香港U23在領先兩球下，兩分鐘內遭對手連追兩球至2：2完場，仍未能取得成軍三季以來的第一場聯賽勝仗。



深水埗有外援柏羅邦、浦敏及小池晃廣離隊，仍派5名外援擔正，面對「全華班（零外援）」的香港U23，上半場沒一面倒佔優，攻門也偏離目標。相反香港U23於52分鐘幾乎打破僵局，李樂謙右路罰球斬向退柱，中堅杜國樑頭槌破門，只可惜被判越位在先。

林學曦梅開二度，曾為香港U23領先至2：0。（袁志浩攝）

賽事前由73分鐘起進入高潮，林學曦搏得12碼並親自操刀射入；1分鐘後他再搶截得手單刀破門，助球隊拉開比數至2：0。然而深水埗77分鐘先由鄧嘉追近，1分鐘後更憑艾雲馬高域追成平手，最終雙方打成2：2。

香港U23被追和，球員難掩失落。（袁志浩攝）

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香港U23主教練：不能每次都從錯誤中學習

香港U23本有機會自2021/22年度球季成軍以來，首度在港超聯賽贏波，但願望最終落空，球隊賽後排尾二，領先榜尾的深水埗兩分。

從球隊成立便效力至今的鄧筵霑就稱，今場以勝仗為目標，和局「絕對是可惜、不能接受」，「今季失球比之前少很多，我們防守上下了很多苦功，進攻愈來愈『入肉』，所以對賽果很失望。」

香港U23主教練司徒文俊。（袁志浩攝）

已是第二季帶領香港U23的主教練司徒文俊，賽後被問到對戰果的感想，也只能苦笑，「我想講粗口得唔得？真係好戇居，沒可能失這兩球，領先兩球也沒可能跌返兩分，只能說是（球員）自己犯錯。」

他口中犯錯的球員，正是司職右閘的宏愷志，這位19歲小將在80分鐘被調走後，全程低着頭坐在場邊，止不住淚水的他賽後要由隊友安慰。

宏愷志賽後要由隊友安慰。（袁志浩攝）

對於林學曦認為球隊甚少取得領先，年青球員易失去集中力，司徒文俊這樣回應，「不關事，不論是否領先，這也是不應犯的錯。他突然衝出來，像『跳了制』，失位令對手有空間起腳，不明白是什麼防守理論（principle）可以令他這樣做。」他慨嘆球員要進步，不能每次都從錯誤中學習，「否則代價對球隊太大了，今場勝利對我們很重要。」

劉家喬（左）入替後表現可人，也十分搏命。（袁志浩攝）

今仗後備入替的劉家喬表現亮眼，這位杭州亞運港隊成員本在美國升學，今次再乘假期空檔回港入隊。司徒文俊透露，劉家喬歸隊僅兩天，預料留隊至1月中，並有可能隨港隊出戰省港盃。「省港盃會起用亞運隊，若（港隊）有需要，他也會回來（參賽）。」