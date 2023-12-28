足球熱話｜拉舒福特被評為「世一左翼」　與曼聯隊友齊高踞榜首

目前足壇的「世一」左翼是誰？這個問題相信各球迷心中都有不同答案，不過近日一個足球數據分析小組《CIES》公布的結果，卻成為網友熱議對象。經統計後，2023年的「世一」左翼竟然是拉舒福特（Marcus Rashford）。



拉舒福特上季的大爆發，取得過不少入球。（Getty Images）

CIES Football Observatory從上周開始，先後公布2023年排名前10的各位置球員，由於「福仔」在左翼榜上力壓基亞利殊（Jack Grealish）及三笘薰名列首位，因而引來不少媒體及網民熱議。

貴為「三冠王」主力的基亞利殊亦只能排在第2名。（Getty Images）

它為國際體育研究中心（International Centre for Sports Studies，簡稱CIES）旗下的足球數據統計小組，國際足協亦是CIES的成立者之一。在今次排名結果中，它們表示計分方式為「每分鐘表現」、「比賽體育等級（matches' sporting level）」及「結果」三項數據統計而成，但實際憑什麼數據計算而成，則未有詳細列出。

左翼排名上，拉舒福特獲81.8分成為「世一」，基亞利殊與三笘薰則分別以81.2分及77.2分名列第2及第3。

官方未有為此給出具體數據解釋，包括其中一項計算因素「比賽體育等級」，不少球迷紛紛表示難以理解，並質疑為何馬天尼利（Gabriel Martinelli）和拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）竟然排在拉舒福特之後，而雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）及利萊辛尼（Leroy Sane）則分別被歸類為中鋒／輔鋒及右翼，故少了兩名重要競爭對手。

雲尼斯奧斯被算作中鋒，而且得分僅僅不足拉舒福特。（Getty Images）

網民對此紛紛留言嘲笑：「太有趣了，拉舒福特甚至都不是曼聯隊內最好的左翼」、「這是建基於哪個平行宇宙？」、「看看馬天尼利在哪，然後再看看利亞奧在哪」、「你排利亞奧在第10，然後拉舒福特排第1？」

拉舒福特上季表現其實十分出色，若單論2023年入球，他在球會及國家隊各項賽事攻入27球，確實比基亞利殊（7）及三笘薰（14）都多。不過這份排名上還有一些讓人摸不着頭腦的地方。

「三球王」被「福仔」力壓。（Getty images）

例如在意甲及歐聯均表現出色的利亞奧只排名第10，但已轉戰沙特聯賽的卡拉斯高（Yannick Carrasco）卻能排在第4，還有數名在土超及葡超效力的球員排在他前面。

此外，在所有位置的排名中，拉舒福特的得分為第2低，僅比排左閘第1的迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez，80.8分）高，某程度亦顯示目前足壇缺乏一名特別優秀的左閘。

卡拉斯高轉戰沙特聯後仍能排在前四。（Getty Images）

最高分的是控球中場，由曼城的洛迪卡斯簡迪（Rodri）以98分高踞首位，第2名是進攻中場，最高分者是般奴費南迪斯（Bruno Fernandes，96.1分），去年打破英超單季入球紀錄的夏蘭特（Erling Haaland）則以92.9分排在中鋒／輔鋒榜首位。