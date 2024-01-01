網球｜祖高域聯合會盃初登場險挫中國隊　網前被小粉絲打到碌地

張之臻與鄭欽文代表中國隊出戰聯合會盃（United Cup），在珀斯挑戰有「一哥」祖高域（Novak Djokovic，又譯德約科維奇）坐鎮的塞爾維亞，結果中國隊以場數1：2落敗。

鄭欽文難得與偶像祖高域同組，她早前在記者會發現「亂入」的祖高域，笑言希望對方不要走，因為她還未領取簽名。鄭欽文在混雙終與祖高域較量，卻令偶像變成滾地葫蘆。



在澳洲悉尼與珀斯舉行的聯合會盃，一共18個國家參賽，中國隊被編入E組與塞爾維亞及捷克同組。中國隊由張之臻及鄭欽文合作出戰，首戰以場數3：0輕取捷克，除夕與有祖高域坐鎮的塞爾維亞交手。

張之臻及鄭欽文代表中國隊出戰聯合會盃。（Getty Images）

中國隊日前戰畢捷克一仗後出席記者會，當張之臻回應傳媒問題時，祖高域突然「亂入」在後方以中文說：「謝謝你們」，隨即吸引着鄭欽文的眼光，隨即向祖高域揮手，笑着要求對方不要走，「偶像！ 不要走，我還沒要簽名！」

鄭欽文「唔畀面」偶像打到對方碌地

祖高域首場打頭陣，與中國隊的張之臻交手，這名塞爾維亞球王未遇太大壓力，直落兩盤6：3及6：2贏波。鄭欽文緊接登場，面對世界排名121的丹妮露域（Olga Danilovic），鄭欽文以局數6：4及6：2輕取對手，為中國隊追成平手，進入最後一場的混雙決定勝負。

鄭欽文輕取對手，為中國隊追成1：1平手。（Getty Images）

鄭欽文戰畢女單後，接受現場訪問時直言，若然混雙一戰取勝的話，就向祖高域索取合照。鄭欽文難得與偶像同場交手，卻未有「畀面」對方，鄭早段一次正手抽擊，正衝向網前的祖高域面前，他反應過來一擋出界，並隨即倒地，這名塞爾維亞球王站起來後，笑笑口向着鄭欽文造出「我睥實你」的手勢，鄭不好意思地舉手示意，更伸出舌頭，場面有趣。

塞爾維亞在混雙首盤以6：4先下一城，中國隊回敬一盤6：1扳平，可惜中國隊在「搶十」的決勝盤以6：10落敗，結果中國隊以場數1：2飲恨，中國隊能否出線就要視乎塞爾維亞對捷克的賽果。

祖高域向鄭欽文造出「睥住你」的手勢。（Getty Images）

鄭欽文賽後笑言，沒有心情與祖高域合照了，「（合照）不了，輸了雙打就沒有心情，因為我認為今仗是可以拿下的，始終與祖高域交手總是被他的光環所影響。」張之臻認同拍檔的說法，指與祖高域對戰壓力不少，無論自己如何擊球，對方總是打回高質素的回擊。

中國隊兩名球手坦言，與祖高域交手難免有壓力。（Getty Images）

祖高域戰畢對中國一仗後，與隊友在場上一同倒數進入2024年，在記者會再度展示自己的中文能力，高速地說出：「新年快樂！你好嗎，謝謝你們的支持，我愛你，中國，我的好朋友！」祖高域似乎已把自己所知的中文都說出，惹得隊友哄堂大笑。

即睇祖高域大騷中文