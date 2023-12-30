網球｜添姆戰外圍賽有阻滯　「澳洲十大毒蛇」場外出沒受阻40分鐘

澳洲的自然景色優美，但當地的蛇蟲鼠蟻都特別多。

布里斯班國際網球賽外圍賽，世界排名98位的添姆（Dominic Thiem）在外圍賽與主場球手爭晉級，戰至首盤後場外出現高毒性的眼鏡蛇，隨即召喚捕蛇專家。賽事暫止40分鐘後重開，這名前美網冠軍一度面臨出局邊緣，幸好成功反勝晉級。



奧地利球手添姆因傷患困擾，世界排名跌出前百。這名前美網冠軍在布里斯班國際網球賽（Brisbane International）需要出戰外圍賽，與主場的麥卡比（James McCabe）碰頭。添姆以局數2：6先輸一盤，次盤更陷入出局邊緣，落後局數3：5時，對方發球局一度落後0：40，添姆力保3個「Match Point」，其後成功破發並以局數7：6扳回一城，決勝盤再贏6：4，力戰2小時52分鐘後逆轉過關。

添姆在布里斯班網球賽反勝過關。（網上截圖）

當添姆落後一盤時，賽事突然受阻，因為場外發現有東部擬眼鏡蛇（Eastern Brown Snake）的足跡。賽會立即召喚捕蛇專家到場，大約40分鐘後捕捉到一條長達約50厘米的眼鏡蛇，其後才可繼續賽事。

東部擬眼鏡蛇是「澳洲十大危險毒蛇」，它是一種速度快﹑侵略性高的毒蛇，牠多數出沒在澳洲東部。一旦被牠咬到，被咬者有機會在數分鐘內極速暈倒。

東部擬眼鏡蛇。（維基百科截圖）

添姆賽後坦言這次是生涯難忘的一仗，「我十分喜歡動物，尤其是外來動物，但賽會說這種蛇的毒性非常高，而且十分接近球僮，這是非常危險的情況。我在生涯首次遇上這種狀況，這一定是畢生難此。」