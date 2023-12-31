網球｜王子夫「由零開始」　重拾球拍四個月首戰ATP職業巡迴賽

2023年的最後一天，來說說一個關於信念的故事。

香港有一名網球手叫王子夫，重投網球僅四個月的他今天以外卡身分於香港網球公開賽男單外圍賽亮相。最終他以直落兩盤（0：6、3：6）出局，然而首戰ATP 250級別職業賽便能在外圍賽頭號種子、世界排名第75的丹尼爾太郎（Daniel Taro）身上取得三局，獲得主場觀眾的掌聲，已教他高興不已。

他是誰？也許為他打氣的大部分觀眾都未必知道。他是數個月前才經一通電話，對前亞運代表、身為黃澤林啟蒙教練的媽媽湯嘉寶說要重拾球拍，僅僅四個月正式訓練，便由ITF國際青少年網球賽跳到ATP 250的18歲男生。



故事梗概是18歲的王子夫突然燃起對網球的熱情。由於媽媽湯嘉寶是網球教練緣故，王子夫自小學三年級便與黃澤林一起打球，不過他對網球其實不算是很大興趣。當黃澤林自小四外出參加青年組國際比賽爭取排名時，王子夫則在香港繼續念書、閒時打打球，待黃澤林回港時便當上對方的陪練。比起打比賽，王子夫更享受陪練，純粹地打網球。「他寧願看Coleman打都不自己落場打。」湯嘉寶笑說。

直到4個月前，在美國讀高中的王子夫給她打了一通電話。

「我想試試打網球。」王子夫說。

「你想點試？」湯嘉寶問。

「我想認真試。」王子夫答道。

18歲的王子夫獲外卡在香港網球公開賽男單外圍賽亮相。（梁鵬威攝）

回想曾收過兒子另一通電話突然對她說想當DJ，這名前網球港將聽後當然高興，湯嘉寶憶述大笑說：「他有吹色士風、喜歡音樂，去美國讀書後話想當DJ，嚇死阿媽呀。」

至於何以突然想認真？王子夫說：「我在美國認識現在的巴西教練Igor Marcondes，他是ATP排名200幾（258）球手，我跟他打球後，他說我其實可以打返波，現在開始都未遲，我就試試看。8月回來打ITF（國際青少年網球賽），頭4個比賽全部贏得亞軍，便繼續打直到現在。」原來自己也可以有競爭力，由以往不愛打比賽到想成為網球手，湯嘉寶除了請來Igor Marcondes當教練，也是兒子團隊成員之一，為他定下比賽和訓練計劃。

前港隊網球女將湯嘉寶大讚兒子，「我都覺得神奇，自問都未必可以4個月由零開始打到ATP。」（葉詩敏攝）

從8月至今連奪4站ITF國際青少年網球賽亞軍，並在香港網球公開賽外圍賽選拔賽擊敗5名香港青少年代表，王子夫為自己爭得今日在維園上演的ATP Tour 250級別男單外圍賽席位，與外圍賽頭號種子丹尼爾太郎交手。

沒有排名、沒有任何ATP積分，他自言四個月內「由零開始」，抱住「冇嘢輸」的心態出戰這一場人生最大型的比賽。

丹尼爾太郎擁有強勁發球及底線抽擊，王子夫在首盤發球局被對手連番施壓，即使第4、5局站穩陣腳後逼對手至「刁時」（Deuce），惟仍未能取得一局，以0：6先輸一盤。不過王子夫在次盤開始入局，落後0：3的他在第4局逐漸化解對手刁鑽回球得分，一度追至2：4。獲主場觀眾掌聲打氣的王子夫咬緊牙關力追至3：5，惟體力下降終再失一局，以3：6再失一盤、直落兩盤告負。雖然首圈止步，其一度令對手苦戰的奮力表現贏得全場觀眾掌聲。

以0：6先失一盤的王子夫，在次盤開始上力擊出不少獲掌聲的回球。（梁鵬威攝）

「第二盤先開始入局，知道要用力量就打返好，開始大家互保（發球局），不過已經太遲，開波不太能破到。」王子夫坦言多謝觀眾，「沒有他們打氣，我應該贏不到三個Game（局），是他們令我後段醒返，可以贏返三局。」

王子夫賽後面對傳媒，媽媽的名字理當是焦點之一，他毫不介意直言：「媽咪給了我信心，她教過不少球手如Coleman、謝淑薇等世界級例子，相信只要跟住她教的去做，都可以去到高水平位置。」以往他是黃澤林的「陪練」，外界也難免把兩人作比較，王子夫直言不會以Coleman為目標，「我們都是Aim High（目標放高），我仍是會以費達拿、拿度為偶像。」

王子夫力戰而敗，「感謝觀眾打氣，沒有他們我應該贏不到三個Game（局）。」（梁鵬威攝）

這一天，王子夫以掀起高潮的三個Game，讓觀眾對其名字留下印象，「我覺得我強項就是『唔Care』（不在乎），打就打，不會理會失不失誤，當然剛剛也好想打多幾板，有得在球場幾耐就幾耐，但都不會猶豫，那一球要打就打」，個性爽直的王子夫說道。

對他來說，人生最投入打網球四個月後，獲得職業賽的機會是「很大成就」，「畢竟不是任何人都打到ATP，世界前200都未必打到，好榮幸。希望下次不是以外卡而是自己實力取得資格。」

重投網球僅四個月的王子夫，對能在世界排名75的丹尼爾太郎（圖）身上取得3局感高興。（梁鵬威攝）

這個機會對他來說，絕對是網球生涯的強心針，他直說：「其實我都幾Impress自己，打返波四個月便打到ATP 250，我甚至沒有打過Futures（ITF未來賽）、次級賽事，都是一個好開始，我想下年繼續進步。」王子夫目標在明年打入世界前500位，「我覺得不是很難，一年應可達到。」他更以21歲美國球手Ben Shelton為例子，「他是由年初90幾突然升到前50（現世界排名17），好誇張。」

比起難與不難，可能不可能，他更相信信念和行動力，今天能置身ATP 250外圍賽就是最好的例子。2024年，他將「由零開始」爭取ITF和ATP積分的第1分，故事的下一章，由他自己書寫。

一邊兼顧學業的王子夫將在明年初出戰更多ITF國際賽事，爭取積分。（梁鵬威攝）

另一港將王康傑則在外圍賽硬撼法國球手阿特曼，首盤逼至4：4時惜未能打破對手發球局，反被破發以4：6先失一盤。次盤阿特曼一度領先3：0，最後一直保住發球局，最後一分再破王康傑，贏6：2晉級。

王康傑指頗滿意表現，「今日打得不錯，9月台維斯盃（世界第2組）時的對手世界排名是300多，今場是100多（144），已是另一個等級。第一局本來咬得很緊，去到4：4有機會卻拿不到，最後輸了，可能真的差一點點，算打得不錯了。」他亦是首次亮相ATP賽事，坦言在2023年最後一天於主場打此比賽，別具意義。

王康傑在首盤向對手施壓。（梁鵬威攝）